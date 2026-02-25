Varese News

Liberi di crescere, un associazione di giovani volontari per giovani con disabilità

"Non integrazione, ma inclusione vera. Qui si cresce tutti", l’associazione guidata da Luca Roccatello oggi coinvolge 40 volontari e oltre 50 ragazzi con disabilità. Sport, autonomia, affettività e vacanze insieme

Radio Materia

A raccontare la storia dell’associazione ai microfoni di Radio Materia, è Luca Roccatello, presidente di Liberi di Crescere.

«Probabilmente non sapevo coscientemente a cosa andavo incontro», sorride. «Ho firmato le carte e il 18 gennaio 2015 sono diventato presidente. Eravamo sette volontari, tra i 16 e i 22 anni, e sette bambini con disabilità. Era una scommessa».

Oggi quella scommessa è diventata una realtà consolidata: circa 40 volontari, più di 50 bambini e ragazzi con disabilità tra i 5 e i 30 anni, attività settimanali e una lista d’attesa che racconta quanto il bisogno sia ancora grande.

Tutto comincia da “Io e te”

La scintilla ha un nome: Mattia. Un bambino con una sindrome genetica rara che, al primo incontro, ripete a Luca solo tre parole: “Io e te”.

«Non capivo quasi nulla di quello che diceva», ricorda. «Ma continuava: io e te lavare la macchina, io e te portare fuori il cane, io e te in piscina. E così ho iniziato».

Da quell’esperienza personale nasce una consapevolezza: nel mondo del volontariato mancavano i giovani. «La paura più grande di tante associazioni è il ricambio generazionale ma spesso il mondo degli adulti non è pronto a lasciare spazio. Si fa così, si è sempre fatto così. A ventun anni quella frase non mi andava bene».

E allora la scelta: creare uno spazio nuovo, dove spontaneità e formazione potessero convivere. Dove un quindicenne potesse fare la differenza tanto quanto un educatore professionista.

Sport, serate, autonomia: la normalità che include

Le attività sono tante, e scandiscono la settimana.

Il venerdì sera si nuota: chi impara a fare le bolle, chi prova i tempi e gli stili. Il sabato mattina c’è il calcio, con una squadra che partecipa a un campionato regionale della FIGC dedicato alle disabilità relazionali.

E poi le uscite: zoo, laser game, piscina, ma anche la “bevuta” del sabato sera per i più grandi. «Lì autismo e sindrome di Down passano in secondo piano rispetto alla birra o al mojito», racconta Luca.

Ci sono poi i progetti sull’autonomia – fare la spesa, cucinare, prendere i mezzi – e un percorso sull’affettività e la sessualità con una psicologa sessuologa. «Abbiamo provato a rompere un tabù. Anche loro hanno bisogni, emozioni, desideri. Mettiamo la persona al centro, non la fragilità».

Integrazione o inclusione?

È qui che il discorso si fa culturale.

«Siamo messi malissimo», dice senza giri di parole. «Spesso confondiamo integrazione e inclusione. L’integrazione finanzia progetti sulla persona mentre l’inclusione cambia il contesto e lo sguardo».

Per Roccatello la vera rivoluzione è coinvolgere i coetanei. «La vita è fatta di contesti tra pari. Va bene il sostegno, va bene la terapia ma serve anche l’amico che ti dice: vieni, proviamo».

E racconta di Matilde, 16 anni, volontaria in piscina. «Le ho visto fare cose che io, con un brevetto da istruttore paralimpico, non sono riuscito a fare. Non ha competenze tecniche, ha fiducia, spontaneità e carta bianca».

La vacanza dei 51

Uno dei momenti più intensi dell’anno è la vacanza estiva. L’ultima volta erano in 51 a Lignano Sabbiadoro: 23 volontari, 27 ragazzi con disabilità e la figlia di Luca, tre anni.

Si parte anche a 4 o 5 anni, salutando mamma e papà. «Abbiamo bambini che piangono non alla partenza, ma al ritorno. In videochiamata dicono: mamma no, voglio restare qui».

È lì che, spiega il presidente, si capisce cosa significhi davvero crescere insieme. «Non è solo indipendenza. È libertà. È dire: senza mamma e papà ce la posso fare».

“Io e te? No, tutti”

Tra i tanti ricordi, uno resta impresso. Ancora Mattia.

«Qualche anno fa mi guarda e mi dice: “No, tutti. Io e te basta”». Luca si ferma un attimo. «Lì ho capito che ce l’avevamo fatta. Non eravamo più io e lui, eravamo diventati una comunità».

Il sogno nel cassetto? Un appartamento per i ragazzi più grandi. «Si parla tanto di “dopo di noi”. Ma dobbiamo costruire un “mentre noi”, un posto dove possano stare dal venerdì alla domenica e dire: lì ho un’altra casa».

Intanto l’appello è chiaro: «Se avete tra i 15 e i 30 anni e un po’ di tempo libero, provate. Potreste essere un’opportunità per voi stessi e per gli altri», conclude Luca Roccatello.

