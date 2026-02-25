Lotta allo spaccio: arrestato in provincia di Como 22enne con oltre mezzo chilo di hashish

Un’operazione lampo della Squadra Mobile di Como ha portato, nel pomeriggio di ieri, all’arresto di un 22enne italiano residente a Maslianico, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Il giovane è stato sorpreso con un ingente quantitativo di droga e denaro contante, nonostante fosse già sotto la lente di ingrandimento delle autorità.

L’attività investigativa è nata nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio sul territorio. Gli agenti della sezione antidroga hanno monitorato i movimenti del ragazzo, ritenuto una figura centrale nello smercio locale. Dopo aver documentato alcuni incontri sospetti avvenuti per le strade del comune di Maslianico, i poliziotti hanno deciso di intervenire, intercettandolo per un controllo identificativo.

Addosso al giovane sono stati rinvenuti circa 500 euro in contanti. Nonostante il 22enne risultasse privo di qualsiasi attività lavorativa, non è stato in grado di giustificare il possesso di tale somma, spingendo gli investigatori a estendere la perquisizione al suo domicilio.

L’ispezione dell’abitazione ha confermato i sospetti della Squadra Mobile. All’interno della sua camera da letto sono stati sequestrati: quasi 600 grammi di hashish; bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi; ulteriori 600 euro in contanti, portando il totale del denaro sequestrato a oltre 1.100 euro, cifra ritenuta il provento diretto dell’attività illecita.

Dagli accertamenti in questura è emerso che il giovane non era solo un volto noto, ma un soggetto già colpito da misure preventive emesse recentemente per la sua spiccata inclinazione a delinquere. Sul suo conto pendevano infatti un avviso orale del questore e un Daspo Fuori Contesto.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 22enne è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Como. Nella mattinata odierna è previsto il processo con rito per direttissima presso il Tribunale cittadino.