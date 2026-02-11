“Luci a Masnago”, tra le “bestie nere” e i racconti di Max Ferraiuolo

Si intitola “Bestie Nere” la 17a puntata di “Luci a Masnago”, la trasmissione settimanale di Radio Materia che approfondisce il momento della Pallacanestro Varese. Il titolo fa riferimento all’Aquila Trento e alla Pallacanestro Brescia, avversarie rispettivamente nella partita precedente e nella prossima dei biancorossi di Kastritis che stanno attraversando un periodo complicato.

“Luci a Masnago” andrà in onda in diretta (QUI per ascoltare la radio) alle 14 di giovedì 12 febbraio con la consueta conduzione di Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni. Oltre alla stretta attualità, si parlerà anche del nuovo assetto societario – QUI il nostro articolo – e delle consuete rubriche della trasmissione.

L’ospite di turno è un ottimo ex giocatore che da molti anni affianca la squadra in veste di team manager: Massimo “Max” Ferraiuolo. Con il dirigente biancorosso parleremo sia di Librizzi e compagni sia dei tanti episodi divertenti e curiosi di cui Ferraiuolo è stato testimone durante la sua lunga militanza tra campi e spogliatoi.

DAL PARQUET – Per chi non lo ha ancora fatto, segnaliamo inoltre la possibilità di ascoltare il podcast “Dal Parquet” pubblicato lunedì e dedicato alla partita tra Openjobmetis e Unahotels. Lo trovate nel box qui sopra. Se invece volete riascoltare le precedenti puntate di “Luci a Masnago”, CLICCATE QUI.

Sia “Dal Parquet”, sia “Luci a Masnago” sono disponibili su tutte le principali piattaforme di ascolto: cliccate “Mi piace” su quella che utilizzate abitualmente per restare sempre aggiornati sulle nuove uscite.