“Luci a Masnago”, tra le “bestie nere” e i racconti di Max Ferraiuolo
Giovedì 12 febbraio la nuova puntata in diretta della trasmissione dedicata alla Pallacanestro Varese, in mezzo alle partite contro Trento e Brescia. In studio il team manager biancorosso, tra attualità e aneddoti del passato
Si intitola “Bestie Nere” la 17a puntata di “Luci a Masnago”, la trasmissione settimanale di Radio Materia che approfondisce il momento della Pallacanestro Varese. Il titolo fa riferimento all’Aquila Trento e alla Pallacanestro Brescia, avversarie rispettivamente nella partita precedente e nella prossima dei biancorossi di Kastritis che stanno attraversando un periodo complicato.
“Luci a Masnago” andrà in onda in diretta (QUI per ascoltare la radio) alle 14 di giovedì 12 febbraio con la consueta conduzione di Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni. Oltre alla stretta attualità, si parlerà anche del nuovo assetto societario – QUI il nostro articolo – e delle consuete rubriche della trasmissione.
L’ospite di turno è un ottimo ex giocatore che da molti anni affianca la squadra in veste di team manager: Massimo “Max” Ferraiuolo. Con il dirigente biancorosso parleremo sia di Librizzi e compagni sia dei tanti episodi divertenti e curiosi di cui Ferraiuolo è stato testimone durante la sua lunga militanza tra campi e spogliatoi.
DAL PARQUET – Per chi non lo ha ancora fatto, segnaliamo inoltre la possibilità di ascoltare il podcast “Dal Parquet” pubblicato lunedì e dedicato alla partita tra Openjobmetis e Unahotels. Lo trovate nel box qui sopra. Se invece volete riascoltare le precedenti puntate di “Luci a Masnago”, CLICCATE QUI.
Sia “Dal Parquet”, sia “Luci a Masnago” sono disponibili su tutte le principali piattaforme di ascolto: cliccate “Mi piace” su quella che utilizzate abitualmente per restare sempre aggiornati sulle nuove uscite.
