Varese News

Sport

“Luci a Masnago”, tra le “bestie nere” e i racconti di Max Ferraiuolo

Giovedì 12 febbraio la nuova puntata in diretta della trasmissione dedicata alla Pallacanestro Varese, in mezzo alle partite contro Trento e Brescia. In studio il team manager biancorosso, tra attualità e aneddoti del passato

luci a masnago ep 17

Si intitola “Bestie Nere” la 17a puntata di “Luci a Masnago”, la trasmissione settimanale di Radio Materia che approfondisce il momento della Pallacanestro Varese. Il titolo fa riferimento all’Aquila Trento e alla Pallacanestro Brescia, avversarie rispettivamente nella partita precedente e nella prossima dei biancorossi di Kastritis che stanno attraversando un periodo complicato.

“Luci a Masnago” andrà in onda in diretta (QUI per ascoltare la radio) alle 14 di giovedì 12 febbraio con la consueta conduzione di Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni. Oltre alla stretta attualità, si parlerà anche del nuovo assetto societarioQUI il nostro articolo – e delle consuete rubriche della trasmissione.

L’ospite di turno è un ottimo ex giocatore che da molti anni affianca la squadra in veste di team manager: Massimo “Max” Ferraiuolo. Con il dirigente biancorosso parleremo sia di Librizzi e compagni sia dei tanti episodi divertenti e curiosi di cui Ferraiuolo è stato testimone durante la sua lunga militanza tra campi e spogliatoi.

DAL PARQUET – Per chi non lo ha ancora fatto, segnaliamo inoltre la possibilità di ascoltare il podcast “Dal Parquet” pubblicato lunedì e dedicato alla partita tra Openjobmetis e Unahotels. Lo trovate nel box qui sopra. Se invece volete riascoltare le precedenti puntate di “Luci a Masnago”, CLICCATE QUI.
Sia “Dal Parquet”, sia “Luci a Masnago” sono disponibili su tutte le principali piattaforme di ascolto: cliccate “Mi piace” su quella che utilizzate abitualmente per restare sempre aggiornati sulle nuove uscite.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 11 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.