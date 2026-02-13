Varese News

Varese Laghi

Malore in strada a Bernate, interviene l’elisoccorso

È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì nella piccola frazione di Casale Litta

Elisoccorso a Gemonio

Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio, a Bernate, frazione di Casale Litta.

L’allarme è scattato poco prima delle 15.30 in via 1° Maggio, nel piccolo centro abitato, dove un uomo di 52 anni è stato colto da un malore in strada. La centrale operativa ha attivato i soccorsi in codice di urgenza.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza dell’Sos Angera e l’elisoccorso da Como (la foto di apertura dell’articolo è d’archivio). La persona coinvolta è stata portata in ospedale in “codice rosso”, vale a dire in immediato pericolo di vita.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.