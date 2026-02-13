Malore in strada a Bernate, interviene l’elisoccorso

Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio, a Bernate, frazione di Casale Litta.

L’allarme è scattato poco prima delle 15.30 in via 1° Maggio, nel piccolo centro abitato, dove un uomo di 52 anni è stato colto da un malore in strada. La centrale operativa ha attivato i soccorsi in codice di urgenza.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza dell’Sos Angera e l’elisoccorso da Como (la foto di apertura dell’articolo è d’archivio). La persona coinvolta è stata portata in ospedale in “codice rosso”, vale a dire in immediato pericolo di vita.