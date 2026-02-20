«Manca una firma per il suo finanziamento, mi faccia entrare», truffa sventata a Varese
Il malintenzionato ha fatto riferimento a un prestito ripagato molto tempo prima ma comunque reale. La vittima è però riuscita a non farsi raggirare e il truffatore si è allontanato (dopo aver urinato nel cortile)
«C’è un problema riguardo a una firma mancante inerente al suo finanziamento, mi faccia entrare in casa». La premessa sembra simile a uno dei tanti tentativi di truffa che spesso vedono persone (in molti casi anziani) cadere vittime dei raggiri di malintenzionati, ma nel caso di quello capitato a una donna di Varese nei giorni scorsi, a colpire è la precisione e la quantità di dati personali della vittima di cui il truffatore era in possesso.
Come segnalato dal genero della donna, l’uomo ha suonato al citofono di casa dicendo che voleva entrare e parlare riguardo a una firma mancante inerente ad un finanziamento finito molto tempo fa ma comunque esistente. «Il truffatore – spiega il genero – era in possesso di parecchi dati personali legati a questo finanziamento, probabilmente acquistati sul dark web dopo una fuga di dati effettivamente accaduta alla banca tempo fa». Il malintenzionato ha anche minacciando di spedire una raccomandata da parte della Banca in caso contrario.
Nonostante l’insistenza del truffatore, però, la donna gli ha impedito di entrare in casa per motivi di sicurezza. Alla fine, l’uomo si è allontanato, dopo aver comunque urinato sulla rete del giardino. La famiglia della vittima ha segnalato il fatto alla banca, ma per il momento non ha ancora ricevuto risposta.
«Vorrei – commenta il genero – che questa vicenda aiuti ad avvisare più persone possibili. Le truffe stanno diventando sempre più complesse e ora possono disporre anche dei nostri dati personali per renderle più credibili».
