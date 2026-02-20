Varese News

Varese Laghi

«Manca una firma per il suo finanziamento, mi faccia entrare», truffa sventata a Varese

Il malintenzionato ha fatto riferimento a un prestito ripagato molto tempo prima ma comunque reale. La vittima è però riuscita a non farsi raggirare e il truffatore si è allontanato (dopo aver urinato nel cortile)

Truffa - finti tecnici

«C’è un problema riguardo a una firma mancante inerente al suo finanziamento, mi faccia entrare in casa». La premessa sembra simile a uno dei tanti tentativi di truffa che spesso vedono persone (in molti casi anziani) cadere vittime dei raggiri di malintenzionati, ma nel caso di quello capitato a una donna di Varese nei giorni scorsi, a colpire è la precisione e la quantità di dati personali della vittima di cui il truffatore era in possesso.

Come segnalato dal genero della donna, l’uomo ha suonato al citofono di casa dicendo che voleva entrare e parlare riguardo a una firma mancante inerente ad un finanziamento finito molto tempo fa ma comunque esistente. «Il truffatore – spiega il genero – era in possesso di parecchi dati personali legati a questo finanziamento, probabilmente acquistati sul dark web dopo una fuga di dati effettivamente accaduta alla banca tempo fa». Il malintenzionato ha anche minacciando di spedire una raccomandata da parte della Banca in caso contrario.

Nonostante l’insistenza del truffatore, però, la donna gli ha impedito di entrare in casa per motivi di sicurezza. Alla fine, l’uomo si è allontanato, dopo aver comunque urinato sulla rete del giardino. La famiglia della vittima ha segnalato il fatto alla banca, ma per il momento non ha ancora ricevuto risposta.

«Vorrei – commenta il genero – che questa vicenda aiuti ad avvisare più persone possibili. Le truffe stanno diventando sempre più complesse e ora possono disporre anche dei nostri dati personali per renderle più credibili».

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.