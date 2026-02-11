Maschere, musica e acrobazie: a Bodio Lomnago una grande festa di Carnevale

Bodio Lomnago si prepara a vivere il Carnevale 2026 con un pomeriggio di festa dedicato a famiglie e bambini. Domenica 15 febbraio, a partire dalle 14.30, prende il via il corteo mascherato che da Lomnago raggiunge Bodio, seguito da uno spettacolo circense e da attività al Parco dei Pioppi.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità in un momento di allegria e condivisione.

Il ritrovo è fissato nel piazzale dell’Asilo Sant’Anna, in via G. Brusa 13 a Lomnago. Da qui, alle ore 14.30, parte il corteo mascherato con musica e balli, che attraversa le vie fino a raggiungere Bodio. Un appuntamento pensato per colorare le strade del paese con costumi, coriandoli e maschere, nel solco della tradizione carnevalesca che ogni anno richiama tante famiglie.

Al termine della sfilata, la festa prosegue con un grande spettacolo circense. Non mancano giochi, baby dance e una merenda per i più piccoli, in un pomeriggio all’insegna del divertimento e della socialità. Il Parco dei Pioppi diventa così il cuore della manifestazione.

In caso di maltempo il corteo viene annullato, mentre lo spettacolo è spostato presso la palestra della scuola di Bodio, garantendo comunque lo svolgimento dell’iniziativa.