Varese News

Varese Laghi

Maschere, musica e acrobazie: a Bodio Lomnago una grande festa di Carnevale

Domenica 15 febbraio il borgo si colora con il tradizionale corteo che sfilerà da Lomnago a Bodio, culminando in un grande spettacolo circense e merenda per tutti al Parco dei Pioppi

Il Carnevale di Ispra

Bodio Lomnago si prepara a vivere il Carnevale 2026 con un pomeriggio di festa dedicato a famiglie e bambini. Domenica 15 febbraio, a partire dalle 14.30, prende il via il corteo mascherato che da Lomnago raggiunge Bodio, seguito da uno spettacolo circense e da attività al Parco dei Pioppi.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità in un momento di allegria e condivisione.

Il ritrovo è fissato nel piazzale dell’Asilo Sant’Anna, in via G. Brusa 13 a Lomnago. Da qui, alle ore 14.30, parte il corteo mascherato con musica e balli, che attraversa le vie fino a raggiungere Bodio. Un appuntamento pensato per colorare le strade del paese con costumi, coriandoli e maschere, nel solco della tradizione carnevalesca che ogni anno richiama tante famiglie.

Al termine della sfilata, la festa prosegue con un grande spettacolo circense. Non mancano giochi, baby dance e una merenda per i più piccoli, in un pomeriggio all’insegna del divertimento e della socialità. Il Parco dei Pioppi diventa così il cuore della manifestazione.
In caso di maltempo il corteo viene annullato, mentre lo spettacolo è spostato presso la palestra della scuola di Bodio, garantendo comunque lo svolgimento dell’iniziativa.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.