Mastini alla prova Caldaro. Servono coraggio e creatività per sorprendere i Lucci

Partiamo dalle cose banali e dalle certezze: nell’hockey su ghiaccio le partite durano 60′ e, nello sport in generale, alla fine quello che rimane è solo il risultato. Tutto vero, poi però va lasciato spazio all’analisi, e se si viviseziona la precedente gara giocata da Varese contro Aosta, al netto della sconfitta, alcune belle cose si sono viste eccome. I Mastini per almeno un tempo e mezzo hanno giocato un ottimo hockey, trasmettendo buone vibrazioni in termini di costruzione di gioco e di finalizzazione, power play compreso.

Gioco, quello che dei Mastini, che ha costretto i Gladiators nel loro terzo per una lunga parte di gara, con Varese padrone del ghiaccio per lunghi tratti. Poi si sa nello sport vi sono accadimenti che influenzano l’economia globale del gioco cambiando il corso delle partite, e questo è accaduto in concomitanza con la lunga penalità comminata a Buono, che ha messo, di fatto, squilibrio nell’ancora delicato assetto della squadra guidata da coach Juhani Matikainen.

Christian Buono, ricordiamolo, ha dal suo arrivo a Varese contribuito in maniera positiva, anche se piuttosto nascosta, alla fluidità offensiva della manovra di Varese. Il suo stile di gioco ha concesso respiro alle geometrie offensive, che hanno contribuito ad importanti marcature per i compagni di linea. Certo, va detto anche che, con qualche gol in più e qualche minuto di penalità in meno, avrebbe aperto le porte dei cuori di alcuni tifosi, facendosi apprezzare anche oltre al gioco nascosto che in questo primo periodo l’attaccante ha messo a disposizione della squadra.

Lunga ma doverosa premessa a parte, affrontare gli “ingiocabili” di Caldaro (sabato 14 febbraio, primo ingaggio ore 18:45 alla Acinque Ice Arena) non sarà affatto semplice, lo dicono ancora una volta le statistiche, ma soprattutto lo ribadisce il gioco sul ghiaccio espresso dai Lucci, che si confermano squadra di altissimo livello. Caldaro vanta un reparto difensivo inespugnabile, capace di concedere solo dieci reti agli avversari: tutte le altre squadre hanno concesso almeno il doppio dei gol nel Master Round.

Ma sul ghiaccio ci si scende per vincere, e le condizioni anche se può sembrare assurdo, possono essere favorevoli per Varese, capace di esaltarsi in sfide come queste tra le mura amiche anche al netto delle pesanti assenze che sicuramente peseranno. Contro la disciplina ed il cinismo di Caldaro, servirà sfruttare al meglio ogni minima sbavatura dei Lucci, facendo molta attenzione a non incorrere in penalità, accomodarsi in panca puniti equivarrà ad un suicidio sportivo. Servirà passione, grinta e quel pizzico di creatività che potrebbe far inceppare la corazzata altoatesina.

DIRETTAVN – Aggiornamenti in tempo reale sulla partita saranno disponibili nel liveblog #direttaVN dedicato principalmente alla partita di basket tra Openjobmetis e Germani Brescia.

MASTER ROUND (8a giornata – sabato 14/2)

PROGRAMMA: Appiano – Alleghe (18); VARESE – Caldaro; Pergine – Aosta (18,45)

CLASSIFICA: Caldaro 38; Aosta 28; Pergine 20; Appiano, Alleghe, VARESE 19.