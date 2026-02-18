Medaglia d’Iro: la Openjobmetis balla con Ike e Rachele

In mezzo a un’Olimpiade trionfale per l’Italia, anche la Openjobmetis ha piazzato una vittoria da medaglia d’oro. Anzi, da medaglia… d’Iro, visto che il canestro decisivo contro Brescia è arrivato da una magia di Ike Iroegbu: un colpaccio che ha permesso ai biancorossi di arrivare con più tranquillità alla tradizionale pausa di febbraio.

La vittoria ai danni della Germani sarà il primo argomento della nuova puntata di “Luci a Masnago”, la trasmissione in onda giovedì 19 febbraio in diretta dalle 14 su Radio Materia (CLICCATE QUI per ascoltarla): a condurre, come di consueto, ci saranno Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni. Per i vostri messaggi è disponibile il numero whatsapp 353.4848857.

Il “trio” di conduttori affronterà poi gli altri temi di questi giorni in casa biancorossa: da Elisee Assui destinato alla NCAA alla Coppa Italia, dai varesotti in nazionale alle prime voci di mercato fino a una novità che coinvolge la Pallacanestro Varese nell’ambito dell’abbigliamento.

Sarà interessante e inedito il finale di trasmissione: per la rubrica “Gente di Masnago” sarà infatti ospite Rachele Tarantino, coreografa e responsabile della Pallacanestro Varese Dance Crew, il corpo di ballo che si esibisce al palazzetto durante le partite della squadra di Kastritis. La Dance Crew, tra l’altro, ha fatto il suo ritorno in campo proprio sabato scorso con Brescia perché negli ultimi mesi Rachele e altre componenti erano coinvolte nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’occasione per conoscere meglio una delle tante realtà che rendono Varese un posto speciale per assistere alle partite di basket.

DAL PARQUET – Per chi non lo ha ancora fatto, segnaliamo inoltre la possibilità di ascoltare il podcast “Dal Parquet” pubblicato domenica e dedicato alla partita tra Openjobmetis e Germani. Lo trovate nel box qui sopra. Se invece volete riascoltare le precedenti puntate di “Luci a Masnago”, CLICCATE QUI.

Sia “Dal Parquet”, sia “Luci a Masnago” sono disponibili su tutte le principali piattaforme di ascolto: cliccate “Mi piace” su quella che utilizzate abitualmente per restare sempre aggiornati sulle nuove uscite.