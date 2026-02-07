Mila di Angera, otto anni, dona la sua treccia per beneficenza
Una bambina compie un gesto di altruismo puro: 25 centimetri di capelli donati con convinzione e semplicità, dimostrando che la solidarietà non ha età
Mila ha solo otto anni e vive ad Angera, ma il suo gesto racconta una storia grande. Con la semplicità e la determinazione tipiche dei bambini, Mila ha deciso di donare 25 centimetri della sua lunga treccia di capelli a scopo benefico. Non è stata una scelta suggerita o imposta. È nato tutto da un suo desiderio personale, dal voler fare qualcosa di buono per gli altri.
Il taglio della treccia è diventato un momento speciale e carico di significato. A eseguirlo è stata Maura Aimini, presidente dell’associazione benefica “Un cuore con le ali”, organizzazione senza scopo di lucro impegnata in iniziative solidali. Il gesto si è svolto a Varese, presso il negozio “Non Solo Donna”, trasformando un luogo quotidiano in uno spazio di condivisione e altruismo. Con quel semplice taglio, Mila ha regalato non solo dei capelli, ma un messaggio potente: la solidarietà non ha età.
