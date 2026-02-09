Nasce a Varese l’Associazione Arbëria: una serata tra cultura albanese e integrazione

Sabato 28 marzo, Varese ospiterà un evento speciale dedicato alla cultura, al dialogo e all’integrazione. Presso la prestigiosa Sala Arc de Triomphe dell’UNA Hotels Varese, si terrà la serata ufficiale di presentazione della Shoqata Kulturore Arbëria ETS, una nuova realtà del Terzo Settore nata con l’obiettivo di promuovere la cultura albanese e favorire percorsi di partecipazione e inclusione sul territorio.

Una nuova realtà culturale per la città di Varese

Il panorama associativo varesino si arricchisce così di una voce importante, impegnata a valorizzare le tradizioni, la storia e l’identità culturale albanese, mettendole in dialogo con la comunità locale e le istituzioni.

La voce di uno dei fondatori

A guidare questo progetto, insieme a Ervis Gega ed Edmon Suky è Sejdiu Bujar, uno dei fondatori dell’associazione, che racconta così lo spirito dell’iniziativa:

«Arbëria nasce dal desiderio di creare una casa comune dove la cultura albanese possa farsi conoscere e apprezzare, diventando un valore aggiunto per la città di Varese. Non vogliamo solo preservare le nostre tradizioni, ma metterle al servizio di un’integrazione vera, basata sul dialogo, sul rispetto reciproco e sulla collaborazione con le istituzioni e i cittadini. Questa serata rappresenta solo l’inizio di un percorso che vogliamo costruire insieme alla città.»

Una cena di gala tra istituzioni e professionisti

Il cuore della serata sarà una cena di gala, pensata come momento di incontro e condivisione tra cittadini, comunità e istituzioni.

All’evento sono invitati autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, tra cui i Consiglieri Regionali Giuseppe Licata, Emanuele Monti e Romana Dell’Erba, insieme al consigliere comunale di Varese, Eugenio De Amici.

Saranno inoltre presenti importanti esponenti del panorama professionale varesino, come l’avvocato Giuseppe Montalbetti e il commercialista Massimiliano Amato, a testimonianza del valore sociale e culturale del progetto.

Musica e spettacolo con Silvana Braçe

A rendere la serata ancora più speciale sarà un programma artistico di alto livello, condotto dall’ospite d’onore Silvana Braçe, icona della televisione albanese e volto storico di TVSH.

Si esibiranno artisti di fama internazionale: Maya, Gjeto Luca, Ari Alia, Xhilda Demaj.

Le performance musicali saranno curate dai musicisti Zhak Qelibari e Lorenc Cunaj, offrendo al pubblico un viaggio tra suoni, emozioni e tradizioni di una cultura millenaria.

Partecipazione e contatti

L’associazione Arbëria ETS invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di festa, cultura e condivisione.

Essendo prevista la cena, la prenotazione è obbligatoria.

Quando: Sabato 28 marzo 2026, ore 20:00

Dove: UNA Hotels Varese – Via Francesco Albani, 73

Info e prenotazioni: +39 347 379 2309