Novità per il Colle Campigli: un percorso fitness e un collegamento pedonale tra via Crispi e via Manara

I lavori, in sinergia tra il Comune e il Grand Hotel Palace, trasformeranno un'area verde oggi poco accessibile in un nuovo polmone per lo sport e il tempo libero

Una nuova area verde “restituita” alla città e un collegamento pedonale che renderà più fluida la mobilità dolce tra via Crispi, via Manara fino a via Confalonieri. Sono partiti i lavori di riqualificazione alla base del Colle Campigli, un intervento nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Grand Hotel Palace.

Il cuore del progetto prevede la realizzazione di un camminamento attrezzato con stazioni per il fitness all’aperto. Come si legge dal cartello di cantiere, l’intervento include la creazione di un percorso con stazioni attrezzate per l’allenamento outdoor, ideale per runner e amanti della vita all’aria aperta.

Per garantire la sicurezza e la tranquillità della zona, la viabilità subirà una modifica importante: subito dopo il primo tornante verrà installato un cancello carrabile su via Manara. Questo impedirà l’accesso indiscriminato alle auto, ma – punto fondamentale del progetto – il percorso pedonale resterà sempre libero, aperto e accessibile a tutti.

Gestione condivisa e decoro

La gestione del nuovo cancello e degli accessi sarà affidata direttamente al Palace, in pieno accordo con i residenti della zona. L’obiettivo è duplice: tutelare la privacy e la sicurezza del vicinato e, contemporaneamente, garantire il decoro di un’area che diventerà un piccolo gioiello naturalistico a pochi passi dal centro.

L’intervento prevede inoltre la realizzazione di un cancelletto pedonale su via Sanvito Silvestro, l’installazione di una barriera automatica per regolare l’accesso a via Manara, la riqualificazione integrale del sentiero immerso nel bosco.

Pubblicato il 10 Febbraio 2026
TAG ARTICOLO

Commenti

Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente.

