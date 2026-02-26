Olgiate Olona in lutto: addio al Cavaliere Mario Rossi, una vita per il volontariato

Olgiate Olona piange una delle sue figure più rappresentative e amate. Si è spento il Cavaliere Mario Rossi, uomo simbolo del volontariato locale e pilastro della vita associativa cittadina. Il sindaco Giovanni Montano, a nome dell’intera amministrazione comunale, ha espresso il cordoglio di una comunità che perde un esempio di dedizione civica e spirito di servizio.

Una vita tra impegno e volontariato

Nato e cresciuto a Olgiate Olona, Rossi ha saputo coniugare una lunga carriera professionale con un impegno costante nel sociale che affondava le radici negli anni Sessanta. Storico esponente degli Alpini, dell’Anpi, dell’Associazione Combattenti e Reduci e dell’Avis, ha attraversato decenni di storia cittadina mettendo sempre al centro il bene comune. In molte di queste realtà aveva ricoperto ruoli di coordinamento, distinguendosi per equilibrio e generosità.

Dalla solidarietà internazionale alla politica

Il suo nome resterà legato a una delle pagine più nobili della solidarietà in Valle Olona: nel 1997 fu infatti tra i principali promotori dell’accoglienza dei bambini provenienti da Chernobyl, un’iniziativa che coinvolse numerose famiglie del territorio. Mario Rossi mise il suo pragmatismo anche al servizio delle istituzioni: eletto consigliere comunale nel 1990, ricoprì l’incarico di assessore all’Edilizia Privata tra il 1993 e il 1995, operando con l’integrità che tutti gli riconoscevano.

Il riconoscimento della Repubblica

Negli ultimi anni non aveva mai smesso di donare il proprio tempo agli altri, collaborando attivamente con la Pro Loco e dedicandosi con particolare sensibilità al supporto degli anziani. Un impegno a tutto campo che lo scorso 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, era stato suggellato dal conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana da parte del Prefetto di Varese.

Il cordoglio della comunità

«Con la sua scomparsa Olgiate Olona perde una figura autorevole e profondamente radicata nel tessuto sociale» commentano dal Comune. «Resta viva l’eredità morale di un uomo che ha fatto della solidarietà il principio della propria esistenza». L’amministrazione comunale si è stretta attorno ai familiari, ricordando con rispetto e gratitudine il modello di cittadinanza attiva rappresentato dal Cavaliere Rossi.