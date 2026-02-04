Paga un pacchetto di patatine ma ruba 600 euro di merce: arrestato a Varese

Non si ferma alle casse. O meglio, paga un pacchetto di patatine, pretesto per rubare 600 euro di merce nella giornata di ieri, martedì, a Varese: fermato, è stato arrestato per furto aggravato dai carabinieri ed è finito mercoledì mattina in tribunale. L’indagato ha scelto di rispondere alle domande del giudice Alessandro Chionna con l’ausilio di una traduttrice, come previsto dalla legge.

Rumeno, classe 2005, il giovane è senza fissa dimora ma dice di avere una zia in Italia. Il furto è avvenuto nel pomeriggio in un negozio di Varese: la refurtiva era composta da rasoi. Le parti hanno raggiunto un accordo per definire una pena, fatto che produce l’annullamento di ogni eventuale richiesta di misure cautelari. Alla fine l’arresto è stato convalidato e l’imputato ha chiesto patteggiamento a otto mesi di reclusione e 400 euro di multa, con pena sospesa, l’accordo fra le parti era stato raggiunto dal pm Davide Toscani e dall’avvocato Andrea Volonteri.

Il giudice a seguito di camera di consiglio ha respinto il patteggiamento e applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria (Stazione carabinieri di Varese, peraltro gli stessi militari che hanno proceduto all’arresto). Il giudice nella lettura dell’ordinanza ha specificato la tecnica utilizzata dal sospettato come “ben collaudata”: il ragazzo si era introdotto nel supermercato con uno zainetto vuoto, aveva aperto le confezioni di rasoi elettrici Braun allEsselunga di Masnago per poi nasconderle nella borsa.