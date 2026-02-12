Pagelle Pro Patria: Renelus costruisce e Udoh graffia. Masi giganteggia e Ferri si immola
Grande prestazione di tutta la squadra biancoblu tornata al successo contro il Cittadella, Sala attento quando chiamato in causa, Schirò uomo ovunque, Motolese in crescita
SALA 7: pochi interventi ma quando viene chiamato in causa.
MORA 6,5: partita solida senza sbavature in difesa e con qualche proposizione offensiva.
(Sassaro SV)
MASI 7: partita perfetta per il difensore che fa valere la sua esperienza e giganteggia di fronte agli attaccanti avversari.
MOTOLESE 7: una delle migliori versioni stagionali con buone chiusure e alcuni tentativi di verticalizzare in avanti.
TRAVAGLINI 6,5: partita senza errori difensivi e con qualche tentativo di cross in avanti.
FERRI 7,5: una grande prestazione per il capitano protagonista con alcune pregevoli giocate e nel secondo tempo salva sulla linea, evitando il possibile pareggio di Falcinelli.
SCHIRO’ 7: grande partita sia in fase di copertura sia in fase offensiva, si fa vedere in avanti con alcuni inserimenti in area e nel primo tempo Saro gli nega il gol
FROSALI 7: grande prestazione per l’ex Pisa che si propone spesso in avanti con alcuni tentativi di tiro.
(Citterio 7: grande ingresso, conquista tanti falli preziosi e solo il palo gli nega il gol).
RENELUS 7: protagonista sul primo gol con una gran giocata: prima il pressing vincente su Ghezzi e poi l’assist perfetto per Udoh.
(Orfei 6,5: entra e contribuisce alla gestione del vantaggio, guadagnando falli con le sue giocate).
Bolzoni e Masi soddisfatti dopo la vittoria contro il Cittadella: “Stiamo crescendo in fiducia”
UDOH 7: secondo gol consecutivo e pesantissimo che consegna altri tre punti importanti alla Pro Patria.
(Mastroianni SV)
DESOGUS 6,5: sempre ficcante quando ha il pallone tra i piedi.
(Giudici SV).
ALL. BOLZONI 8: grande atteggiamento della squadra dall’inizio alla fine, concedendo poche occasioni al Cittadella.
FIGLI DI UN GOL MINORE – Nella 11a puntata del nostro podcast dedicato al calcio, Francesco Mazzoleni ha intervistato Giampaolo Calzi, Tigrotto per tre campionati e mezzo nelle quali ha lasciato una grande impronta dalle parti dello “Speroni”. Potete ascoltare l’episodio nel box soprastante.
