Pagelle Pro Patria: Renelus costruisce e Udoh graffia. Masi giganteggia e Ferri si immola

SALA 7: pochi interventi ma quando viene chiamato in causa.

Galleria fotografica Pro Patria – Cittadella 1-0 4 di 39

MORA 6,5: partita solida senza sbavature in difesa e con qualche proposizione offensiva.

(Sassaro SV)

MASI 7: partita perfetta per il difensore che fa valere la sua esperienza e giganteggia di fronte agli attaccanti avversari.

MOTOLESE 7: una delle migliori versioni stagionali con buone chiusure e alcuni tentativi di verticalizzare in avanti.

TRAVAGLINI 6,5: partita senza errori difensivi e con qualche tentativo di cross in avanti.

FERRI 7,5: una grande prestazione per il capitano protagonista con alcune pregevoli giocate e nel secondo tempo salva sulla linea, evitando il possibile pareggio di Falcinelli.

SCHIRO’ 7: grande partita sia in fase di copertura sia in fase offensiva, si fa vedere in avanti con alcuni inserimenti in area e nel primo tempo Saro gli nega il gol

FROSALI 7: grande prestazione per l’ex Pisa che si propone spesso in avanti con alcuni tentativi di tiro.

(Citterio 7: grande ingresso, conquista tanti falli preziosi e solo il palo gli nega il gol).

RENELUS 7: protagonista sul primo gol con una gran giocata: prima il pressing vincente su Ghezzi e poi l’assist perfetto per Udoh.

(Orfei 6,5: entra e contribuisce alla gestione del vantaggio, guadagnando falli con le sue giocate).

UDOH 7: secondo gol consecutivo e pesantissimo che consegna altri tre punti importanti alla Pro Patria.

(Mastroianni SV)

DESOGUS 6,5: sempre ficcante quando ha il pallone tra i piedi.

(Giudici SV).

ALL. BOLZONI 8: grande atteggiamento della squadra dall’inizio alla fine, concedendo poche occasioni al Cittadella.

