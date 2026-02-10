Paolo Garimoldi nuovo direttore dell’Oculistica degli ospedali di Saronno e Busto Arsizio

L’Asst Valle Olona accoglie il dottor Paolo Garimoldi come nuovo direttore della Struttura Complessa di Oculistica degli ospedali di Saronno e Busto Arsizio. Un incarico che rappresenta anche un ritorno: Garimoldi, infatti, aveva già lavorato nelle strutture dell’Asst dal 1997 al 2010.

Un ritorno che unisce esperienza e continuità

Specialista nella prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dell’occhio e del sistema visivo, il dottor Garimoldi porta con sé un profilo professionale di alto livello, costruito negli anni tra attività clinica, chirurgica e scientifica. Il suo rientro all’Asst Valle Olona è stato accolto con favore dalla direzione aziendale, che ha sottolineato il valore di una figura che conosce già il territorio e le sue esigenze sanitarie.

Attività chirurgica e qualità delle cure

Tra gli obiettivi principali del nuovo direttore c’è l’implementazione dell’attività chirurgica della Struttura Complessa di Oculistica, con l’intento di rafforzare ulteriormente l’offerta assistenziale per i pazienti di Saronno, Busto Arsizio e dell’intero comprensorio.

Nel corso della sua carriera, il dottor Garimoldi ha svolto numerosi studi scientifici su cornea, cataratta e chirurgia refrattiva, pubblicati su riviste specialistiche o presentati in congressi nazionali e internazionali. Accanto all’attività clinica, è impegnato anche nella formazione: tiene lezioni presso la scuola di Specialità di Oftalmologia dell’Università dell’Insubria e organizza incontri scientifici dedicati all’aggiornamento professionale. È inoltre membro di diverse società scientifiche nell’ambito dell’oftalmologia, a conferma di un costante confronto con il mondo della ricerca e dell’innovazione medica.

La direzione dell’Asst Valle Olona ha rivolto al dottor Garimoldi gli auguri di buon lavoro, esprimendo fiducia nel contributo che potrà offrire allo sviluppo dei servizi oculistici degli ospedali di Saronno e Busto Arsizio, con l’obiettivo di garantire cure sempre più efficaci e aggiornate.