Pattina mentre guardi la cerimonia olimpica, una sera speciale all’Acinque Ice Arena
Venerdì 6 febbraio l’Acinque Ice Arena offrirà agli appassionati di sport invernali un’esperienza unica, capace di unire la magia del ghiaccio alle grandi emozioni delle Olimpiadi. A partire dalle 21.30, la pista sarà aperta al pattinaggio libero
A partire dalle 21.30, la pista sarà aperta al pattinaggio libero, dando al pubblico la possibilità di scendere sul ghiaccio e vivere un’atmosfera davvero speciale. Nel corso della serata, la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici sarà trasmessa in diretta sul cubo Ledwall centrale, permettendo a tutti i presenti di pattinare senza rinunciare a uno dei momenti più iconici dello sport mondiale.
I biglietti sono disponibili online al seguente link
Per chi desidera partecipare esclusivamente come spettatore, è disponibile il biglietto “Visitatore”, che consente l’accesso alle tribune per seguire la cerimonia in diretta.
L’evento si inserisce in un momento particolarmente significativo per l’Acinque Ice Arena dato che in questi giorni la nazionale giapponese di pattinaggio artistico di figura è infatti in allenamento presso la struttura. Un’occasione che rende ancora più speciale questa serata, pensata per celebrare lo sport, il ghiaccio e i valori olimpici.
L’appuntamento rientra nel progetto Varese Sport Commission for Winter Games supportato da Comune di Varese, Camera di Commercio e Provincia di Varese.
