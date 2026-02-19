Varese News

Varese Laghi

Progetti Interreg, la Provincia di Varese cerca tecnici e amministrativi

Nuove assunzioni in Provincia di Varese per rafforzare la cooperazione transfrontaliera e la rigenerazione del territorio attraverso il programma INTERREG Italia-Svizzera 2021-2027

provincia di varese villa recalcati

La Provincia di Varese apre le porte a sei nuovi professionisti per dare gambe ai progetti europei legati alla cooperazione transfrontaliera. Sono stati pubblicati due bandi di concorso per l’assunzione di tre funzionari tecnici e tre funzionari amministrativi che saranno impiegati nell’attuazione delle iniziative finanziate dal Programma INTERREG Italia–Svizzera 2021–2027. Le figure selezionate si occuperanno di temi chiave per il territorio, dalla mobilità sostenibile alla tutela ambientale, fino alla rigenerazione territoriale e alla valorizzazione delle aree di confine.

I profili tecnici: ambiente e territorio

Il primo bando riguarda la selezione di tre Funzionari Tecnici rivolta a laureati in ambito tecnico. Due di questi profili saranno assegnati al progetto “SMILE” con un contratto a tempo parziale al 50% fino al 31 dicembre 2027. La terza figura sarà invece destinata ai progetti “LASCTI-VA” ed “ECO4TICINO”, sempre con impegno al 50%, ma con scadenza fissata al 30 giugno 2027. In entrambi i casi è prevista la possibilità di proroga fino alla conclusione naturale dei progetti.

I profili amministrativi: gestione e cooperazione

Parallelamente, l’ente di piazza Libertà ricerca tre Funzionari Amministrativi per supportare la gestione burocratica dei medesimi programmi europei. Due posti sono previsti per il progetto “LASCTI-VA” (fino al 31 dicembre 2027), mentre un posto riguarderà il coordinamento amministrativo dei progetti “LASCTI-VA” ed “ECO4TICINO” (fino al 30 giugno 2027). Anche per questi ruoli il contratto sarà a tempo determinato e parziale al 50%, con eventuale proroga.

Come presentare la domanda

Per entrambi i concorsi, la modalità di partecipazione è esclusivamente telematica. Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura attraverso il portale nazionale inPA (www.inpa.gov.it). Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato per il 14 marzo 2026 alle ore 23:59.

I testi completi dei bandi, contenenti i requisiti specifici e il dettaglio delle prove d’esame, sono consultabili nella sezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale della Provincia di Varese.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.