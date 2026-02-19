Progetti Interreg, la Provincia di Varese cerca tecnici e amministrativi

La Provincia di Varese apre le porte a sei nuovi professionisti per dare gambe ai progetti europei legati alla cooperazione transfrontaliera. Sono stati pubblicati due bandi di concorso per l’assunzione di tre funzionari tecnici e tre funzionari amministrativi che saranno impiegati nell’attuazione delle iniziative finanziate dal Programma INTERREG Italia–Svizzera 2021–2027. Le figure selezionate si occuperanno di temi chiave per il territorio, dalla mobilità sostenibile alla tutela ambientale, fino alla rigenerazione territoriale e alla valorizzazione delle aree di confine.

I profili tecnici: ambiente e territorio

Il primo bando riguarda la selezione di tre Funzionari Tecnici rivolta a laureati in ambito tecnico. Due di questi profili saranno assegnati al progetto “SMILE” con un contratto a tempo parziale al 50% fino al 31 dicembre 2027. La terza figura sarà invece destinata ai progetti “LASCTI-VA” ed “ECO4TICINO”, sempre con impegno al 50%, ma con scadenza fissata al 30 giugno 2027. In entrambi i casi è prevista la possibilità di proroga fino alla conclusione naturale dei progetti.

I profili amministrativi: gestione e cooperazione

Parallelamente, l’ente di piazza Libertà ricerca tre Funzionari Amministrativi per supportare la gestione burocratica dei medesimi programmi europei. Due posti sono previsti per il progetto “LASCTI-VA” (fino al 31 dicembre 2027), mentre un posto riguarderà il coordinamento amministrativo dei progetti “LASCTI-VA” ed “ECO4TICINO” (fino al 30 giugno 2027). Anche per questi ruoli il contratto sarà a tempo determinato e parziale al 50%, con eventuale proroga.

Come presentare la domanda

Per entrambi i concorsi, la modalità di partecipazione è esclusivamente telematica. Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura attraverso il portale nazionale inPA (www.inpa.gov.it). Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato per il 14 marzo 2026 alle ore 23:59.

I testi completi dei bandi, contenenti i requisiti specifici e il dettaglio delle prove d’esame, sono consultabili nella sezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale della Provincia di Varese.