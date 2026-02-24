Referendum: nasce il “Comitato per il No” in Valceresio: primo appuntamento a Induno Olona

In Valceresio nasce il “Comitato per il No” al referendum sulla riforma costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo prossimi. Un “presidio” territoriale che annuncia una serie di iniziative pubbliche per informare i cittadini sui contenuti della proposta di modifica del Titolo IV della Costituzione.

Il comitato comprende il Partito Democratico di Induno–Arcisate, il Coordinamento delle sezioni Anpi di Arcisate e Induno Olona, le Acli di Induno Olona, lo Spi Cgil di Arcisate e Legambiente Valceresio. Un’alleanza di forze politiche e associative che si è costituita con l’obiettivo di promuovere le ragioni del No.

Secondo i promotori, la riforma «rappresenta un attacco diretto all’equilibrio dei poteri e alle garanzie democratiche che hanno assicurato democrazia e libertà in questi ultimi ottant’anni». Per questo motivo il Comitato spiega di voler avviare un percorso di informazione rivolto alla popolazione, per «far conoscere a quali rischi siamo esposti e offrire gli strumenti indispensabili per un voto consapevole».

La prima iniziativa si terrà sabato 28 febbraio alle 16 alla Sala Crosti della Biblioteca civica di Induno Olona, in via Piffaretti 2. Il relatore sarà Riccardo Conte, avvocato e giurista, chiamato ad approfondire i contenuti della riforma e le possibili ricadute sull’assetto istituzionale. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

Il Comitato sarà inoltre presente nelle prossime settimane sulle piazze del territorio per distribuire materiale informativo e confrontarsi con i cittadini sui temi oggetto del referendum. Le associazioni e le persone interessate a collaborare possono contattare il Comitato all’indirizzo email circoli.indunoolona@gmail.com o seguire le attività attraverso i canali social dedicati.