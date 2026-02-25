Referendum sulla giustizia, a Materia il confronto sulle ragioni del “no”
Martedì 3 marzo alle 21 un incontro pubblico in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026 con giuristi, rappresentanti sindacali e un magistrato
Un momento di approfondimento e confronto sui temi della giustizia e della Costituzione in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026. Martedì 3 marzo, alle ore 21, negli spazi di Materia, è in programma l’incontro dal titolo “Il NO ha delle ragioni che il SÌ non conosce”, dedicato all’analisi delle motivazioni contrarie alla riforma oggetto della consultazione popolare.
La serata, organizzata da A&A – Albè & Associati Studio Legale, si propone di offrire al pubblico strumenti di lettura e spunti di riflessione su un passaggio che riguarda l’assetto costituzionale della magistratura e più in generale l’equilibrio tra i poteri dello Stato.
Al centro del dibattito le possibili conseguenze di una modifica dell’attuale impianto normativo: quali sarebbero gli effetti di un cambiamento radicale? Quali garanzie potrebbero essere ridimensionate? A queste domande risponderanno i relatori invitati, espressione del “no”.
Interverranno l’avvocato Andrea Bordone, del Comitato Cittadini per il No; il dottor Florindo Oliverio, responsabile Politiche Istituzionali della CGIL nazionale; l’avvocato Liberto Losa, presidente dell’ANPI di Busto Arsizio; e il dottor Stefano Colombo, giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Busto Arsizio.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
