Referendum sulla giustizia, Varese al centro del confronto sulla separazione delle carriere

Mercoledì 11 febbraio alle ore 18 la Sala “Montanari” di Varese ospiterà un incontro pubblico dedicato alla riforma costituzionale della giurisdizione e al referendum costituzionale confermativo sulla separazione delle carriere nella magistratura, previsto dopo l’approvazione parlamentare della riforma nel 2025.

L’incontro è organizzato dal circolo Anpi “Claudio Macchi” sezione di Varese, dall’Anppia (Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti italiani) con il patrocinio del Comune di Varese.

GLI OSPITI DELLA SERATA

A discutere dei contenuti e delle implicazioni della revisione costituzionale saranno Giuseppe Battarino, giurista e scrittore, Riccardo Conte, avvocato del Foro di Milano, e Michele Mancino, giornalista. Il confronto metterà al centro le modifiche introdotte e le questioni aperte che accompagnano il percorso referendario. Il fulcro della riforma è rappresentato dalla modifica dell’articolo 102 della Costituzione, che prevede esplicitamente la distinzione tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, sancendo la separazione delle carriere.

GIUDICE TERZO E IMPARZIALE

Un cambiamento che incide sull’attuale assetto unitario della magistratura e che si inserisce nel quadro dei principi del giusto processo e del giudice terzo e imparziale, fissati dall’articolo 111 della Costituzione, non oggetto di revisione. La riforma interviene inoltre sull’autogoverno della magistratura, prevedendo due distinti Consigli superiori, uno per la carriera giudicante e uno per quella requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Cambiano anche le modalità di composizione, con l’introduzione del sorteggio per una parte dei componenti, e viene istituita un’Alta Corte disciplinare autonoma, cui sono attribuite le funzioni in materia disciplinare.

REFERENDUM CONFERMATIVO

Il referendum costituzionale sulla giustizia è di tipo confermativo e chiamerà gli elettori a esprimersi il 22 e 23 marzo 2026 sulla riforma approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025. Il voto riguarda l’intero impianto della revisione costituzionale, che introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, istituisce due Consigli superiori distinti e una Corte disciplinare di rango costituzionale. Votare SÌ significa confermare la riforma e consentirne l’entrata in vigore; votare NO comporta il mantenimento dell’attuale assetto costituzionale. Come previsto dall’articolo 138 della Costituzione, il referendum non prevede quorum: l’esito sarà determinato esclusivamente dalla maggioranza dei voti validamente espressi.