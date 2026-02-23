Riapre il Monastero di Cairate: dal 1 marzo visite nei weekend

Riapre il Monastero di Cairate dopo la pausa invernale. Da domenica 1 marzo 2026 il complesso tornerà visitabile tutti i fine settimana con orario invernale, offrendo ai visitatori la possibilità di riscoprire uno dei luoghi simbolo del territorio.

L’apertura sarà il sabato e la domenica dalle 14 alle 17. È prevista una visita guidata alle ore 15, prenotabile attraverso il sito del Comune di Cairate. L’ingresso è libero, con accesso da piazza Giardino delle Badesse, angolo via Pontida.

Da aprile l’orario estivo

Con l’arrivo della primavera cambieranno anche gli orari. Dal mese di aprile entrerà in vigore l’orario estivo: il sabato dalle 14.30 alle 18.30; la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.

Aumenteranno anche le opportunità di visita guidata, curate dai volontari della Pro Loco di Cairate: gli appuntamenti saranno alle ore 15 e alle 17 (il turno delle 17 attivo da aprile).

Visite gratuite con i volontari

Le visite guidate sono gratuite e rappresentano un’occasione per conoscere la storia del monastero e del suo chiostro, tra architetture medievali e stratificazioni che raccontano secoli di vita religiosa e civile.

La prenotazione è consigliata tramite il sito istituzionale del Comune. Con la riapertura, il Monastero di Cairate si prepara così a una nuova stagione di eventi e visite, confermandosi punto di riferimento culturale per tutta la Valle Olona.