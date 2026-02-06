Riapre la Marna di Sesto Calende: la nuova sala civica debutta con il Carnevale
L’amministrazione comunale apre per la prima volta la nuova sala civica della Marna e convoca una conferenza stampa pubblica per fare il punto sui lavori e sulle prospettive future della struttura
La nuova sala civica della Marna apre per la prima volta ai cittadini e lo fa in occasione del Carnevale Sestese, che quest’anno tornerà nello storico spazio. L’amministrazione comunale annuncia infatti un’apertura straordinaria per due serate, organizzate dalla Pro Sesto, che consentiranno ai sestesi di iniziare a conoscere da vicino il nuovo edificio.
La sala civica torna protagonista
La struttura di via Remo Barbieri sarà al centro delle iniziative legate al Carnevale, riportando la manifestazione in un luogo simbolico per la città. Un primo passo concreto per restituire alla comunità uno spazio pensato per eventi, incontri e momenti di aggregazione.
Conferenza stampa aperta al pubblico
Per fare il punto sullo stato dell’arte della nuova sala civica, l’amministrazione comunale ha convocato una conferenza stampa all’interno dell’edificio. L’incontro, aperto anche ai cittadini, si terrà lunedì 9 febbraio alle 14:00.
Durante la conferenza verranno affrontati diversi temi: dal lavoro svolto dopo la conclusione formale del cantiere, avvenuta nel novembre 2024, alle criticità già risolte e a quelle ancora da affrontare, fino alle prospettive future legate al modello di gestione della struttura.
Il Carnevale Sestese alla Marna
Al termine dell’incontro con la stampa, la Pro Sesto illustrerà nel dettaglio il programma degli eventi organizzati per il Carnevale Sestese, che segnerà così il ritorno delle iniziative popolari alla Marna, in un contesto rinnovato ma legato alla tradizione cittadina.
