A Sesto Calende il carnevale a tema delle olimpiadi

Il programma della giornata e gli orari delle sfilate

Il carnevale sestese 2026 avrà come tema le olimpiadi “Campioni del Divertimento”.

Programma dell giornata.

Domenica 15 febbraio sfilata del carnevale. Ore 13.40 partenza gruppi mascherati dal piazzale Card. Angelo Dell’Acqua (Abazzia); Ore 14.00 cerimonia di consegna delle chiavi della città a Carlin e Marietta ed inizio ufficiale del carnevale; Ore 14.15 sfilata per le vie del centro. La festa proseguirà sul prato davanti all’Abazzia con giochi per bambini, panini con salamella, caramelle, zucchero filato e frittelle.

Con la partecipazione del Corpo Musicale “G. Colombo” e “Sesto 76 Lisanza”. Evento organizzato con il patrocinio Città di Sesto Calende e Parco Del Ticino. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 21 febbraio.

(foto repertorio)