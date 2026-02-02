Running People 2026: il circuito si allarga e conquista anche Busto Arsizio

Il circuito di corse cittadine Running People cresce e si sposta con decisione verso il cuore del Varesotto e dell’Alto Milanese. La nuova stagione 2026 è stata inaugurata ufficialmente a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, ente che quest’anno ha scelto di patrocinare l’intero circuito in occasione del centenario della sua fondazione.

L’iniziativa, coordinata da Sport Più, punta a unire sport, benessere psicofisico e promozione delle bellezze locali, trasformando le gare podistiche in veri e propri volani economici per il territorio.

Le novità del calendario: Busto entra in scena

La grande novità del 2026 è l’ingresso di Busto Arsizio come città protagonista.

8 marzo: si parte con la 2Cities4Run, una gara inedita che collegherà Busto e Legnano con partenza dall’E-Work Arena.

Oltre alle classiche 10 km, il format prevede un Urban Trail e la “Corsa delle Farfalle”, una Family Run organizzata in collaborazione con la UYBA Volley.

Da Castellanza a Varese: le tappe del circuito

Il programma prosegue toccando i principali centri della zona:

19 aprile: a Castellanza torna la LIUC Run, giunta alla sua terza edizione.

31 maggio: appuntamento a Rescaldina con la StraResca.

30 agosto: l’insolita Summer Run, con partenza dallo Spazio Conad di Rescaldina.

13 settembre: Gallarate ospita la Gallarunten all’interno della Settimana dello Sport cittadina.

25 ottobre: gran finale a Varese con la Varese City Run. Il weekend varesino includerà anche le Pulciniadi per i più piccoli e un villaggio sportivo ai Giardini Estensi.

Un progetto di rete

Alla presentazione hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, tra cui il presidente di Sport Più Stefano Colombo e il vicepresidente della Provincia Giacomo Iametti. Fondamentale il sostegno dei partner privati, a partire dalla BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, main sponsor storico.

Il presidente della banca, Roberto Scazzosi, ha sottolineato come sostenere queste manifestazioni significhi investire nella coesione delle comunità locali e nella vivibilità dei centri urbani.

Le iscrizioni per le prime gare sono già aperte sul sito ufficiale www.sportpiu.org.