Saronno, viabilità modificata per il passaggio della fiaccola olimpica: tutte le informazioni

In occasione del passaggio della fiamma olimpica a Saronno nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio, il centro di Saronno sarà interessato da modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico che interesseranno la città nelle fasce orarie centrali della giornata.

Strade chiuse e divieti temporanei

Dalle 14.00 alle 16.00, sarà vietato il transito a tutti i veicoli lungo il percorso interessato dalla manifestazione:

Via Volonterio – Via San Giuseppe – Corso Italia – Piazza Libertà – Via Roma

Il divieto riguarda anche i residenti, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e i veicoli del convoglio olimpico che accompagna i tedofori.

Inoltre, dalle 11.30 alle 16 su tutto il percorso sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata. Le vie che intersecano il tracciato saranno strade a fondo chiuso, soggette a chiusure e modifiche anche per il transito pedonale e veicolare.

Trasporto pubblico urbano e extraurbano

Durante l’evento saranno sospese le linee urbane 1, 2, 3 e 5 di STIE dalle 14.15 alle 15.45, mentre la linea urbana 4 non subirà variazioni di percorso ma potrà registrare ritardi.

Per quanto riguarda le linee extraurbane di Airpullman (Z111, Z114, Z115, Z117, Z119, Z160, Z161) sono previste modifiche di percorso e la soppressione delle seguenti fermate:

SAR_02: Via Marconi / Cesati (Municipio)

SAR_03: Via Marconi 53

SAR_04: Via Roma 149/A (Campo sportivo)

SOL_38: Solaro, via Varese 177/C

SOL_04: Solaro, via per Saronno fr. 9

SAR_15: Via Roma 100 (Distributore)

SAR_16: Via Roma 92 / Miola

SAR_13: Via Manzoni 4 (Carabinieri)

SAR_19: Via Marconi / Via Vittorio Veneto (Municipio)

La linea extraurbana V197, con partenza da via Primo Maggio, modificherà il tragitto e non effettuerà le fermate lungo via Varese. Anche le linee di Ferrovie Nord Milano Autoservizi potrebbero subire ritardi temporanei.

Chiusura anticipata del mercato

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, il mercato settimanale di mercoledì terminerà alle 12.00 (anziché alle 13.00).