Scontro in Forza Italia a Gallarate, Ceraldi diffida Longobardi. “Il simbolo non si può usare”

«L’uso del simbolo e logo di partito non è stato autorizzato ed essendo un uso improprio e propagandistico personale se ne diffida la continuazione all’utilizzo». La segreteria cittadina di Forza Italia, guidata da Carlo Ceraldi, contrattacca, dopo che il gruppo della “Maggioranza Congressuale” si è strutturato con nuovi strumenti.

Era forse inevitabile una reazione, di certo comprensibile, in termini politici (non ci addentriamo nell’aspetto giuridico). Lo scontro tra le due componenti è aperto, che non ci fossero spazi di mediazione lo aveva indicato proprio la richiesta della segreteria al sindaco Cassani di rimuovere Longobardi dal suo incarico di assessore e vicesindaco, per consentire così il subentro da parte di Belinda Simeoni.

Se “Maggioranza Congressuale” si vuole dotare di strumenti di comunicazione (l’iniziativa “Il punto su Gallarate”), tanto più oggi Ceraldi e la segreteria puntualizzano: «L’unica Segreteria cittadina di Forza Italia di Gallarate ribadisce che la rappresentanza della linea politica del partito spetta al Segretario cittadino coadiuvato dagli organismi cittadini e dalla rappresentanza istituzionale e amministrativa del partito che è affidata all’Assessore e Vice Sindaco e al Gruppo Consiliare nelle persone di Simeoni Belinda, Ceraldi Calogero e Bertoglio Stefano che continueranno ad esprimere la linea politica del Partito nella giunta e nel consiglio comunale e a sostenere il programma amministrativo della maggioranza del centro destra».