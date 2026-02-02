Belinda Simeoni è la nuova vicesindaca di Gallarate
L’esponente di Forza Italia ha ricevuto dal sindaco Andrea Cassani anche la delega alle Attività economiche
Come preannunciato già nei giorni scorsi, Belinda Simeoni è la nuova vicesindaco della città di Gallarate. L’esponente di Forza Italia ha ricevuto dal sindaco Andrea Cassani anche la delega alle Attività produttive: si è insediata lunedì pomeriggio a Palazzo Borghi, sede del Comune.
Simeoni prende il posto di Rocco Longobardi, sempre di Forza Italia, che era stato sfiduciato dal suo partito di appartenenza (dentro a uno scontro tra due anime del partito): il sindaco Cassani aveva ritirato le deleghe a Longobardi settimana scorsa.
Gli assetti di giunta non cambiano: Forza Italia mantiene il suo unico assessorato e appunto anche la carica del vice di Cassani.
Cambia invece la composizione del consiglio comunale: Simeoni era infatti consigliera e, come previsto dalla normativa per i Comuni sopra i 15mila abitanti, deve lasciare il posto in consiglio (così come aveva fatto Longobardi quando era stato chiamato in giunta).
In consiglio a questo punto deve entrare il primo dei non eletti secondo le preferenze alle elezioni del 2021, vale a dire Gianni Sparacia, che aveva ottenuto 92 preferenze individuali. Non è certo che Sparacia – nome storico del partito – accetterà; in caso di rinuncia a quel punto si passerebbe al successivo non eletto, vale a dire Stefano Bertoglio.
Passaggio in consiglio comunale
Questi passaggi si svolgeranno il 9 febbraio, la data – per ora ufficiosa – del nuovo consiglio comunale, convocato anche su richiesta delle opposizioni che avevano chiesto di esaminare urgentemente una mozione sulla vicenda spinosa della Fondazione Scuole Materne.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.