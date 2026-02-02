Belinda Simeoni è la nuova vicesindaca di Gallarate

Come preannunciato già nei giorni scorsi, Belinda Simeoni è la nuova vicesindaco della città di Gallarate. L’esponente di Forza Italia ha ricevuto dal sindaco Andrea Cassani anche la delega alle Attività produttive: si è insediata lunedì pomeriggio a Palazzo Borghi, sede del Comune.

Simeoni prende il posto di Rocco Longobardi, sempre di Forza Italia, che era stato sfiduciato dal suo partito di appartenenza (dentro a uno scontro tra due anime del partito): il sindaco Cassani aveva ritirato le deleghe a Longobardi settimana scorsa.

Gli assetti di giunta non cambiano: Forza Italia mantiene il suo unico assessorato e appunto anche la carica del vice di Cassani.

Cambia invece la composizione del consiglio comunale: Simeoni era infatti consigliera e, come previsto dalla normativa per i Comuni sopra i 15mila abitanti, deve lasciare il posto in consiglio (così come aveva fatto Longobardi quando era stato chiamato in giunta).

In consiglio a questo punto deve entrare il primo dei non eletti secondo le preferenze alle elezioni del 2021, vale a dire Gianni Sparacia, che aveva ottenuto 92 preferenze individuali. Non è certo che Sparacia – nome storico del partito – accetterà; in caso di rinuncia a quel punto si passerebbe al successivo non eletto, vale a dire Stefano Bertoglio.

Passaggio in consiglio comunale

Questi passaggi si svolgeranno il 9 febbraio, la data – per ora ufficiosa – del nuovo consiglio comunale, convocato anche su richiesta delle opposizioni che avevano chiesto di esaminare urgentemente una mozione sulla vicenda spinosa della Fondazione Scuole Materne.