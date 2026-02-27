Varese News

Scontro tra auto e moto a Vergiate, ferito gravemente uomo di 59 anni

L'incidente si è verificato lungo via Cavallotti, in pieno centro, verso le 19:20 di venerdì 27 ferbbraio

ambulanza Varesina Emergenza notte

Grave incidente a Vergiate la sera di venerdì 27 febbraio. Un’auto si è scontrata con una moto. Nell’incidente un uomo di 59 anni ha subito ferite serie ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

L’urto si è verificato lungo via Cavallotti, in pieno centro di Vergiate. I soccorritori sono intervenuti con un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni del ferito sono apparse subito preoccupanti e l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo a Varese.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, per supportare i soccorsi e garantire che le operazioni si svolgessero in sicurezza.

Pubblicato il 27 Febbraio 2026
