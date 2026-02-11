Si dice amore e si pronuncia “Kiai!”

Dimenticate le cene a lume di candela e i mazzi di rose. Se volete davvero conquistare il cuore di una donna, provate a regalarle un’iscrizione annuale a un corso di arti marziali. Parola di Franco Italo che, due anni fa, ha deciso di scuotere la routine della sua compagna, Alice Leonardi, con un regalo decisamente “d’impatto”: un corso annuale di Karate al CSK di Busto Arsizio.



Alice, all’inizio, non l’ha presa esattamente con un inchino cerimoniale. «Per me era una cosa impensabile, non ho reagito affatto bene», ammette lei oggi con un sorriso. D’altronde, passare dal relax casalingo alla guardia alta non è un salto immediato. Ma Franco, che di Karate se ne intende (e di testardaggine pure), sapeva che dietro quella timidezza si nascondeva una guerriera.



Aveva ragione. Oggi i due atleti del Centro Studi Karate Busto Arsizio non condividono solo la vita, ma anche il gradino più alto del podio. Domenica scorsa, al XIV Trofeo Karate Arcisate dell’Asd Vela di Arcisate, entrambi hanno conquistato la medaglia d’oro. Chi l’avrebbe mai detto che il segreto dell’armonia di coppia potesse essere un Mae-geri, un calcio ben piazzato? In casa Italo-Leonardi il tatami in salotto non c’è ancora, ma i mobili iniziano a tremare. Tra un caffè e l’altro, i due si preparano per il prossimo obiettivo: la cintura verde.

«Il Karate è una questione mentale, fortifica il carattere», spiega Franco, 53 anni. «È una filosofia che insegna a guardare le sfide quotidiane dritto negli occhi. Alice sta scoprendo una forza interiore che non sapeva di avere e che l’aiuta ad affrontare anche la “giungla” settimanale da mamma».

Alice, dal canto suo, ha cambiato radicalmente prospettiva: «Dopo lo spiazzamento iniziale, oggi voglio ringraziare Franco. Mi ha fatto conoscere questo mondo e, allo stesso tempo, mi ha permesso di scoprire me stessa. Lo ringrazio per aver creduto in me quando io non lo facevo».

Certo, la competizione non manca. Alice confessa che un “pelino” di rivalità c’è, ma è quella sana, che spinge a migliorarsi. Il Karate è diventato il loro spazio sacro: un momento per stare con gli altri ma, soprattutto, per ritrovarsi come coppia. Che il Karate faccia bene all’amore non è una novità per il CSK Busto Arsizio, società affiliata UISP nata 39 anni fa dalla passione di un’altra coppia storica, Paolo Busacca e Patrizia Taddeo. Forse c’è qualcosa nell’aria di Busto che trasforma i kata in dichiarazioni d’amore?

Quello che è certo è che al CSK il Karate è rispetto e fiducia. Per Franco e Alice, è un modo bellissimo per dirsi «ti amo» un istante prima di provare a mettersi reciprocamente al tappeto. Se li vedete passeggiare per Busto Arsizio, non fatevi ingannare dai loro sorrisi gentili: sono due campioni d’oro che hanno imparato a gridare il proprio amore a ritmo di “Kiai!”, il caratteristico urlo del karate.