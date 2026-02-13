“To the moon and back” il nuovo progetto di astronomia della Scuola Europea di Varese

Un viaggio virtuale sulla luna per gli studenti della Scuola Europea di Varese, che lunedì 9 febbraio hanno assistito ad una lezione di astronomia sulle future missioni di allunaggio della navicella Artemis II della Nasa che porterà quattro astronauti in orbita attorno alla Luna dopo più di cinquant’anni.

A condurre gli studenti in questa avventura spaziale è stato il prof. Dario Kubler, ingegnere di Optoelettronica, fellow della British Interplanetary Society e presidente dell’associazione no-profit Asimof dedicata alla divulgazione spaziale e astronomica per i giovani.

Dopo una breve introduzione della prof.ssa Antonella Sgaramella, coordinatrice del dipartimento di Scienze della Scuola Europea di Varese, il prof. Kubler ha svolto un excursus storico sulle missioni dell’Esa e della Nasa nello spazio, illustrando ai ragazzi dei video inediti sull’allunaggio del 20 luglio 1969 della missione Apollo 11 in cui gli astronauti hanno condotto la prova galileiana sulla gravità lunare.

Particolare attenzione è stata prestata alla prossima missione spaziale Artemis II grazie alla quale gli astronauti orbiteranno attorno alla Luna per la prima volta dal 1972; l’allunaggio avverrà con Artemis III nel 2027.

Il relatore ha mostrato una simulazione del viaggio dell’uomo sulla luna con un’animazione che riproduceva tutte le caratteristiche tecniche dell’esplorazione spaziale e la progettazione degli strumenti utili alla vita degli astronauti sulla superficie lunare.

Al termine della lezione, i ragazzi hanno avuto modo di toccare con mano alcuni frammenti di rocce provenienti dal nostro satellite naturale e osservare la riproduzione in scala di rover, navicelle spaziali e un modello del veicolo spaziale Star ship.

«Un ringraziamento speciale – commentano gli organizzatori – va al prof. Kubler, alla direttrice della Scuola Europea di Varese Ariane Farinelle, alla vicedirettrice Elizabeth McDonald che hanno sostenuto il progetto e al gruppo ICT per la cura delle componenti informatiche».