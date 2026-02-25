Un 2026 difficile per il Varese: solo due vittorie e numeri in negativo

Non è il 2026 che ci si aspettava in casa Varese e la delusione dei tifosi per la serie di prestazioni negative si è fatta sentire. Doveva essere l’anno del consolidamento e della costruzione positiva, un periodo di crescita per preparare al meglio la prossima stagione, ma i risultati raccontano una realtà differente e preoccupante: nelle prime otto giornate del nuovo anno, la squadra biancorossa ha collezionato soltanto due vittorie, perdendo posizioni in classifica e scivolando a 20 punti dalla vetta. Un distacco tanto, troppo netto per poter considerare la stagione come sufficiente.

La recente sconfitta per 3-1 sul campo della Novaromentin ha confermato questa crisi. Perdere in modo così netto contro l’ultima della classe – che ha meritato la vittoria per voglia e carattere – non è solo un incidente di percorso, ma un segnale da cogliere al più presto. La domanda – volutamente provocatoria -, così come detto anche da Giovanni Rosati al termine della gara, da porsi è: vuole essere questa la strada che da intraprendere per l’anno prossimo?

Dalle promesse alla crisi di risultati

Le premesse del girone di andata avevano generato ben altre aspettative. Il girone d’andata è stato chiuso con 30 punti, un traguardo che era stato accolta con cauto ottimismo. «I trenta punti conquistati finora – era stato il commento della dirigenza e di mister Andrea Ciceri a fine anno (leggi qui) – rappresentano un buon bottino di partenza che contiamo di migliorare nella seconda parte della stagione». Tuttavia, il campo sta smentendo nei numeri e nelle prestazioni quei propositi. Invece di accelerare, il Varese sembra aver tirato il freno a mano.

I numeri della crisi: solo nove punti e saldo negativo di gol

Entrando nello specifico dei numeri, si può chiaramente valutare la situazione del Varese. Non solo nelle 8 partite giocate finora i biancorossi hanno conquistato due sole vittorie (Chisola e Club Milano), ma i nove punti conquistati sono un bottino da zona medio bassa della classifica. Nella graduatoria parziale del girone di ritorno, infatti, metterebbero la squadra di Ciceri in decima posizione, pari merito con la Valenzana e il Gozzano. Senza storia il raffronto con il girone di andata quando, dopo 8 gare, il conto era di 16 punti; quasi il doppio rispetto ai 9 del ritorno. A risaltare è anche la differenza reti: Bruzzone e compagni hanno segnato 12 gol e ne hanno subiti 14; un saldo che non si addice con una squadra che vorrebbe puntare almeno alla zona playoff e non a caso solo Club Milano (18) e Saluzzo (16) ne hanno subiti di più.

Il Vado al “Franco Ossola”

Serve una svolta decisiva, anche perché domenica 1 marzo (ore 14.30) al “Franco Ossola” arriverà il Vado, affamato di vittoria dopo aver perso il primo posto dopo l’1-1 interno contro il Sestri Levante, lasciando nuovamente la vetta al Ligorna nel saliscendi delle ultiume giornate. Con i rossolù liguri negli ultimi anni ci sono state sfide tirate e nervose, ma il saldo è in equilibrio. Dal 2020 a oggi ci sono stati 10 incontri: 2 pareggi e 4 vittorie a testa. L’anno scorso il Varese pareggiò 1-1 al “Chittolina” e vinse 1-0 in casa con gol di capitan Vitofrancesco. Nella gara di andata invece ci fu l’affermazione ligure con un 3-1. Una sconfitta troppo larga nel risultato rispetto a quanto visto in campo, ma da questa voglia di rivalsa dovrà iniziare la preparazione della squadra di mister Ciceri per una gara che sa molto di crocevia per chiudere l’annata nella maniera migliore possibile e non gettare via un’altra stagione.