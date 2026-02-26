Un vecchio amico a Masnago: Ruben Magnano in visita a Varese

Si è presentato con un preavviso minimo e senza quei baffi che lo rendevano riconoscibile sui campi da basket di tutto il mondo e – trovandosi nei paraggi per ragioni personali – ha pensato bene di tornare in visita in una città e in un luogo, il palasport di Masnago, a cui è molto legato.

Ruben Magnano, l’allenatore dell’Argentina campione olimpica ad Atene 2004, è arrivato in Italia insieme ad alcuni amici e ha voluto rivedere quello che fu il suo “posto di lavoro” tra l’autunno del 2004 e l’estate 2007. Il suo fu un arrivo clamoroso, chiamato dalla famiglia Castiglioni dopo l’esonero di Giulio Cadeo a pochi mesi dal trionfo a cinque cerchi proprio ai danni dell’Italia di Charlie Recalcati.

In quella nazionale albiceleste una delle stelle era, ovviamente, il 24enne Luis Scola che oggi è il CEO della Pallacanestro Varese e che ha accolto il suo ex selezionatore, aprendogli le porte di Masnago e del Campus. In via Pirandello Magnano si è concesso un pranzo veloce con Raffaella Dematté, attuale responsabile della segreteria e delle relazioni esterne della società, e il direttore sportivo Mario Oioli con i quali il coach aveva collaborato quando allenò la (allora) Whirlpool. Poi è ripartito con, in tasca, l’invito a tornare a Varese per assistere a una partita della Openjobmetis.