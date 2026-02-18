Una targa per ricordare l’ingegnere che ha protetto Cassano Magnago dalle inondazioni
Tra 1933 e 1992 la cittadina fu devastata da tredici alluvioni, causate dal Rile e dal Tenore. Per questo l'ingegner Berra, insieme a un Comitato di cittadini, lottò per avere un sistema di contenimento delle acque
La “Lanterna d’oro” 2026 del Comitato Rione Sud va all’ingegner Mario Berra (alla memoria), scomparso il 23 ottobre del 2025.
Berra – ricorda il ComitatoRione Sud – «non è solo “il papà delle fasce di laminazione” di Cassano Magnago, ma si è dato da fare per la frana di Sant’Agnese, per le problematiche sull’inserimento sul territorio di Pedemontana, insieme al Comitato Difesa dei Cittadini dalle Inondazioni».
L’opera più grande a cui si dedicò furono le cinque vasche di laminazione lungo il torrente Rile, realizzate nel 1999, con le risorse reperite dall’amministrazione Uslenghi.
Da allora le vasche hanno evitato a Cassano le ricorrenti, talvolta devastanti inondazioni viste nei decenni precedenti, con tredici eventi testimoniati dal 1933 (quella più nota è quella del 1992, che fece 20 miliardi di danni a privati e infrastrutture pubbliche).
Negli ultimi anni Berra si era speso per richiamare l’attenzione anche sull’altro torrente che attraversa Cassano, il Tenore, che a differenza del Rile non è dotato di vasche.
