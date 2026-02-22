Varese e Luino capitali dei motori: il Rally dei Laghi punta alla Finale di Coppa Italia 2027

Andrea Sabella, a capo dell’asd Rally dei Laghi che organizza l’evento, è stato il primo a prendere la parola e a spiegare il programma della corsa che si svolgerà sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo con partenza da Luino ed arrivo a Varese. “È un progetto condiviso con gli Enti del territorio; le prove hanno spesso gli stessi nomi ma cambiano ogni anno” commenta riferendosi al nuovo tratto di Castendallo aggiunto alla Sette Termini di domenica.

L’ambizione è la Finale di Coppa Italia 2027 per la quale gli organizzatori hanno avanzato la candidatura con il pieno sostegno di Ac Varese. A tal proposito Giuseppe Redaelli, presidente dell’ente automobilistico territoriale: “La candidatura è sacrosanta per un rally simile e noi ci impegneremo a fondo. Il successo di questa edizione determinerà molte delle decisioni future anche se sappiamo che sono molteplici le dinamiche che permettono la promozione di una gara.”

“Il Consiglio della Regione ha sostenuto il rally con un compenso importante che è segno del fatto che crediamo in questo evento; il rally è una vetrina interessante per il turismo varesino e per il movimento sportivo di questa parte di provincia. Il rilancio dell’Alto Varesotto deve passare da eventi come il Rally dei Laghi”, ha detto invece Giacomo Cosentino, vicepresidente del consiglio regionale Giacomo Cosentino

Gli ha fatto eco Sergio Ghiringhelli, rappresentante della Provincia con delega presidenziale: “Il Laghi si svolge nelle zone più belle della provincia: già il professor Francesco Ogliari me ne parlò a suo tempo come un evento in grado di catalizzare attenzioni e passioni; è una manifestazione vincente perché ha il cuore e come disse un poeta, il cuore ha ragioni che nemmeno la ragione ha”

Anche Stefano Malerba, assessore cittadino, ha spiegato gli sforzi fatti dal comune di Varese per portare l’arrivo della gara nei favolosi Giardini Estensi: “I Giardini sono sottoposti a vincoli importanti ma ci siamo battuti per avere le celebrazioni finali del Laghi: questa location è sempre più centrale per gli avvenimenti varesini; la fiaccola olimpica è solo l’ultimo degli esempi che si aggiunge alla 3Valli Varesine di ciclismo o alla mezza maratona. Vogliamo essere protagonisti anche con il rally”

Trofeo dei Comuni – Bella iniziativa volta a coinvolgere i comuni che hanno sostenuto la gara. I rappresentanti di ogni singolo comune hanno estratto a sorte i nomi dei top driver iscritti che porteranno sulle portiere il nome del comune a loro abbinato. Ecco gli esiti delle estrazioni: Varese- Giuseppe Dipalma, Luino- Alessandro Re, Maccagno con Pino e Veddasca- Simone Miele, Cugliate Fabiasco-Andrea Crugnola, Caravate-Massimiliano Locatelli, Cittiglio-Giuseppe Freguglia, Cremenaga-Flavio Brega, Grantola-Luca Fredducci, Marchirolo-Pietro Ballerini, Montegrino-Marco Leoni, Lavena Ponte Tresa-Alessandro Ripoli, Valganna-Filippo Pensotti, Mesenzana-David Bizzozzero.