Varese onora le vittime delle foibe: due eventi per il Giorno del Ricordo 2026
Sabato 7 febbraio esperti e autorità si incontrano in Sala Montanari per approfondire le vicende del confine orientale mentre martedì 10 si terrà la deposizione della corona al cippo della memoria
Varese si prepara a onorare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata con un fitto programma di appuntamenti per il Giorno del Ricordo 2026. Le celebrazioni, suddivise tra sabato 7 e martedì 10 febbraio, vedranno la partecipazione delle massime autorità cittadine, esperti e studenti per mantenere viva la memoria storica di una delle pagine più dolorose del Novecento italiano.
Sabato 7 febbraio: riflessioni in Sala Montanari
La prima giornata di commemorazioni si terrà sabato 7 febbraio, a partire dalle ore 9:30, presso la Sala Montanari di via Dei Bersaglieri. L’incontro, intitolato «Comunicare il ricordo per conoscere e far conoscere», sarà curato dal Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Davide Galimberti, del prefetto Salvatore Pasquariello e delle altre autorità locali, il programma entrerà nel vivo con testimonianze multimediali e interventi storici.
Tra i relatori figurano la giornalista Lucia Bellaspiga e il presidente degli “Amici Triestini” di Milano, Michele Fornasir, che ricorderà l’ottantesimo anniversario della strage di Vergarolla. Seguiranno gli approfondimenti del professor Sergio Restelli sull’eredità artistica italiana nell’Adriatico e del professor Giulio Facchetti sugli aspetti linguistici e culturali dell’esodo. La mattinata si chiuderà sulle note del «Va’ pensiero» e del «Canto degli Italiani» con il coinvolgimento degli studenti del Liceo Cairoli.
Martedì 10 febbraio: la cerimonia al Giardino degli Istriani
Il momento solenne della ricorrenza cadrà martedì 10 febbraio alle ore 11:00 presso il Giardino degli Istriani, Giuliani e Dalmati in via Pista Vecchia. La cerimonia ufficiale prevede la deposizione di una corona di alloro presso il cippo in memoria dell’esodo, un gesto simbolico per onorare chi dovette abbandonare le proprie terre.
Il coinvolgimento delle scuole
Come ogni anno, un ruolo centrale sarà affidato alle nuove generazioni. Durante la cerimonia di martedì, sono previste testimonianze e interventi musicali a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo Vidoletti. «Il coinvolgimento dei ragazzi è fondamentale per trasmettere il valore della memoria» – spiegano gli organizzatori – sottolineando la presenza dei giovani anche attraverso i Consigli Comunali dei Ragazzi. L’allocuzione ufficiale della giornata sarà affidata all’assessore alla Cultura, Enzo Laforgia.
