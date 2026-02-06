Via Selene a Varese, spuntano scavi e reti da cantiere: la nuova strada prende forma

I lavori per la realizzazione della nuova viabilità in via Selene a Varese stanno procedendo secondo il cronoprogramma. A fare il punto sullo stato di avanzamento del cantiere è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati, che ha illustrato nel dettaglio le opere attualmente in corso.

«Dalla rotatoria è già visibile una costruzione che rappresenta la fondazione della nuova strada», ha spiegato l’assessore Civati. La strada si svilupperà su un livello uniforme per collegarsi con via per Schianno.

Le opere fognarie al centro dell’intervento

Un elemento fondamentale del progetto è la realizzazione di uno scatolotto fognario che corre all’interno della struttura stradale: «Quest’opera è destinata a servire l’intera zona, sia la parte industriale che le abitazioni, ed è stata richiesta anche dagli stessi abitanti di via Selene», ha sottolineato Civati. Si tratta di un’infrastruttura essenziale per il corretto funzionamento del sistema fognario dell’area sud della città.

Consolidamento verso la massicciata ferroviaria

Parallelamente, sono in corso i lavori per la parte strutturale della strada in prossimità della massicciata ferroviaria: «In questa zona stiamo procedendo con l’installazione di pali fissati nel terreno per garantire la stabilizzazione della carreggiata», ha precisato l’assessore, spiegando che si tratta di un intervento necessario per assicurare la tenuta della nuova infrastruttura nel tempo. «I lavori richiederanno complessivamente circa un anno per il completamento», ha dichiarato Civati.

Il progetto complessivo

Il progetto prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra la rotonda dello svincolo dell’autostrada Milano-Varese su viale Europa e una nuova rotatoria su via per Schianno. L’obiettivo è facilitare l’accesso alla zona industriale sud di Varese, dove operano numerose aziende. La nuova via Selene sarà dotata anche di una pista ciclopedonale adiacente per garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni.

Secondo l’amministrazione comunale, il nuovo intervento contribuirà a snellire il traffico in ingresso alla città e a migliorare significativamente la viabilità nell’area industriale della zona sud.

I numeri dell’opera

Il costo complessivo per la riqualificazione di via Selene è stimato in 5.378.877,88 euro. Il finanziamento è assicurato dalla Provincia di Varese per 4 milioni di euro, dalla Regione Lombardia per 930.000 euro e da Alfa SRL per 448.877,88 euro.

La gara d’appalto, che ha visto la partecipazione di 101 ditte, è stata aggiudicata alla Vitali S.p.A. con un ribasso del 15,29%, portando il costo effettivo dei lavori a 3.533.381,50 euro.