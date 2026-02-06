Via Selene a Varese, spuntano scavi e reti da cantiere: la nuova strada prende forma
Proseguono i lavori per collegare viale Europa e via per Schianno. L'assessore Civati conferma il rispetto dei tempi: "Fondazioni visibili e opere fognarie in corso". Un investimento da oltre 5 milioni di euro per snellire il traffico della zona sud
I lavori per la realizzazione della nuova viabilità in via Selene a Varese stanno procedendo secondo il cronoprogramma. A fare il punto sullo stato di avanzamento del cantiere è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati, che ha illustrato nel dettaglio le opere attualmente in corso.
«Dalla rotatoria è già visibile una costruzione che rappresenta la fondazione della nuova strada», ha spiegato l’assessore Civati. La strada si svilupperà su un livello uniforme per collegarsi con via per Schianno.
Le opere fognarie al centro dell’intervento
Un elemento fondamentale del progetto è la realizzazione di uno scatolotto fognario che corre all’interno della struttura stradale: «Quest’opera è destinata a servire l’intera zona, sia la parte industriale che le abitazioni, ed è stata richiesta anche dagli stessi abitanti di via Selene», ha sottolineato Civati. Si tratta di un’infrastruttura essenziale per il corretto funzionamento del sistema fognario dell’area sud della città.
VIA SELENE, TUTTI GLI ARTICOLI
Consolidamento verso la massicciata ferroviaria
Parallelamente, sono in corso i lavori per la parte strutturale della strada in prossimità della massicciata ferroviaria: «In questa zona stiamo procedendo con l’installazione di pali fissati nel terreno per garantire la stabilizzazione della carreggiata», ha precisato l’assessore, spiegando che si tratta di un intervento necessario per assicurare la tenuta della nuova infrastruttura nel tempo. «I lavori richiederanno complessivamente circa un anno per il completamento», ha dichiarato Civati.
Il progetto complessivo
Il progetto prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra la rotonda dello svincolo dell’autostrada Milano-Varese su viale Europa e una nuova rotatoria su via per Schianno. L’obiettivo è facilitare l’accesso alla zona industriale sud di Varese, dove operano numerose aziende. La nuova via Selene sarà dotata anche di una pista ciclopedonale adiacente per garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni.
Secondo l’amministrazione comunale, il nuovo intervento contribuirà a snellire il traffico in ingresso alla città e a migliorare significativamente la viabilità nell’area industriale della zona sud.
I numeri dell’opera
Il costo complessivo per la riqualificazione di via Selene è stimato in 5.378.877,88 euro. Il finanziamento è assicurato dalla Provincia di Varese per 4 milioni di euro, dalla Regione Lombardia per 930.000 euro e da Alfa SRL per 448.877,88 euro.
La gara d’appalto, che ha visto la partecipazione di 101 ditte, è stata aggiudicata alla Vitali S.p.A. con un ribasso del 15,29%, portando il costo effettivo dei lavori a 3.533.381,50 euro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.