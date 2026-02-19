“Vogliono il termovalorizzatore a Varese”: l’accusa del PD dopo la commissione ambiente

Il tema della gestione dei rifiuti infiamma il dibattito politico a Varese. Attraverso una nota ufficiale, il Partito Democratico cittadino lancia l’allarme su quella che definisce una strategia della Lega per realizzare un termovalorizzatore in città. Al centro della polemica ci sono le dichiarazioni rese durante l’ultima Commissione Ambiente, dove il confronto sulle fonti rinnovabili è scivolato sulla possibilità di incenerire i rifiuti per abbattere i costi energetici.

Il botta e risposta in commissione

Secondo quanto riferito dal consigliere comunale del PD, Parravicini (rappresentante del Carroccio), avrebbe «scoperto le carte» rispondendo a una sollecitazione diretta del sindaco. Il momento del confronto, sottolineano i democratici, è consultabile pubblicamente nella registrazione della seduta caricata su YouTube. Al minuto 33′, interrogato sulla reale intenzione di proporre un impianto di termovalorizzazione a Varese, il consigliere leghista avrebbe replicato: «Qualunque cosa, pur di risparmiare!».

Lo scontro su ambiente e costi

Per il Partito Democratico si tratta di una posizione che mette il profitto e il risparmio economico davanti alla tutela della salute e del territorio. «Vogliono bruciare i rifiuti a Varese – accusa il rappresentante del PD – svendendo il nostro territorio per impianti che in altre città d’Italia sollevano dubbi e proteste veementi. Ma per la Lega il portafoglio deve essere sempre al primo posto, anche quando si prendono decisioni che influiscono pesantemente sulla vita dei cittadini».

Lo scenario politico

La presa di posizione del PD serve anche a ribadire la distanza siderale tra l’attuale amministrazione di centrosinistra e l’opposizione leghista su temi chiave come la transizione ecologica. «Fortuna che a Varese non c’è più la Lega al governo – conclude la nota dei dem – e finché sarà così, il termovalorizzatore non si farà». Una promessa che blinda, almeno per il momento, ogni ipotesi di realizzazione di impianti di questo tipo entro i confini comunali.