A Busto Arsizio al Teatro Sociale arriva la commedia “Buongiorno Ministro!” con Enzo Iacchetti

Venerdì 20 marzo arriva al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio la commedia Buongiorno Ministro! testo inedito per l’Italia scritto dallo spagnolo Jordi Galceràn, autore di successi internazionali come “Il Metodo Grönholm”, tradotto da Pino Tierno.

Buongiorno Ministro! vede sul palco Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti (nella foto) due mattatori irresistibili che non risparmiano al pubblico una successione quasi senza sosta di esilaranti gag e battute pirotecniche. Al fianco dei due protagonisti, diretti da Ferdinando Ceriani, Ermenegildo Marciante, Elisabetta Mandalari e Gigi Palla.

Un ministro, coinvolto in uno scandalo di corruzione che gli ha rovinato la vita e la carriera politica, sta per compiere l’estremo gesto con un colpo di pistola, ma viene salvato da una venditrice porta a porta che lo travolge con la sua energia e la sua umanità, aiutandolo a ritrovare il coraggio di affrontare i problemi. Sembra l’inizio di una commedia romantica e a lieto fine, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo per colpa della sgangherata famiglia della donna (un marito malavitoso, la prostituta che frequenta, un padre paralizzato sulla sedia a rotelle) che creerà una spirale di situazioni sempre più imbarazzanti, incredibili ed esilaranti. Sulla scia di una trama che può ricordare alla lontana il film cult Un pesce di nome Wanda, i colpi di scena si susseguono fino ad arrivare ad un finale sorprendente e imprevedibile che lascerà il pubblico a bocca aperta.

La commedia spagnola è un mix di comicità grottesca e imprevedibile, talvolta romantica, mai volgare, scritta in modo elegante e indimenticabile, come le musiche di Nicola Piovani, composte appositamente per questo spettacolo.

di Jordi Galceran, traduzione di Pino Tierno

con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti e con Ermenegildo Marciante, Elisabetta Mandalari, Gigi Palla

regia di Ferdinando Ceriani

scene: Accademia di Belle Arti di Perugia (supervisione Marta Crisolini Malatesta)

musiche: Nicola Piovani

costumi: Susanna Proietti

Media partner del Teatro Sociale: Radio Lombardia

Teatro Sociale – via Dante Alighieri, 20 Busto Arsizio

Venerdì 20 marzo 2026

Ore 21.00

Biglietti: da 25 a 36 euro

Per informazioni e prenotazioni: biglietti@teatrosociale.it