A Cassano Magnago un momento di preghiera al Bosco del Ricordo per le vittime della pandemia

Un momento di raccoglimento e memoria per ricordare le vittime della pandemia di Coronavirus. L’amministrazione comunale di Cassano Magnago ha organizzato per mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 18 un incontro pubblico al Bosco del Ricordo, in via Mantova (nella foto, dopo le prime piantumazioni).

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, istituita per commemorare le persone che hanno perso la vita durante l’emergenza sanitaria che ha segnato profondamente il Paese e le comunità locali.

Durante l’incontro è previsto un momento di preghiera e riflessione, aperto alla cittadinanza, per ricordare chi non c’è più e per condividere un gesto di vicinanza con le famiglie che hanno vissuto il lutto. Il Bosco del Ricordo, luogo simbolico dedicato alla memoria delle vittime, diventerà così lo spazio in cui la comunità potrà ritrovarsi per un momento di silenzio e commemorazione.

La giornata del 18 marzo è stata scelta a livello nazionale perché proprio in quella data, nel 2020, le immagini dei mezzi militari che trasportavano le bare da Bergamo fecero il giro del mondo, diventando uno dei simboli più drammatici della pandemia.

Con questo appuntamento l’amministrazione comunale invita cittadini e associazioni a partecipare per ricordare insieme una pagina difficile della storia recente, mantenendo viva la memoria e il valore della solidarietà che ha attraversato le comunità nei momenti più duri dell’emergenza.