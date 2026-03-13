A Lavena Ponte Tresa la polizia locale intercetta un giro di spaccio, il blitz in casa, il “fumo“ che finisce nella stufa

Un intervento contro lo spaccio che si inserisce in un contesto sempre più preoccupante: a Lavena Ponte Tresa, le autorità segnalano infatti un aumento allarmante dei ritrovamenti di dosi di droga – in particolare hashish e marijuana – nelle mani di giovanissimi, anche di 12 e 13 anni.

È in questo scenario che si colloca l’operazione condotta nella serata del 6 marzo dalla polizia locale del paese di frontiera, in coordinamento con il comando della polizia locale di Arcisate. Durante un servizio di controllo del territorio gli agenti hanno sorpreso in flagranza due giovani uomini mentre stavano effettuando una cessione di sostanza stupefacente.

Gli operatori si sono quindi recati nell’abitazione del presunto spacciatore, dove l’uomo avrebbe tentato di far sparire la droga gettandola nella stufa di casa e cercando di bruciarla. La successiva perquisizione ha però permesso di recuperare circa 160 grammi di stupefacente tra hashish e marijuana, oltre a una consistente somma di denaro contante. Nell’alloggio sono stati inoltre trovati alcuni coltelli e anche un proiettile inesploso di arma da fuoco.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e per i due giovani è scattata la denuncia.

L’episodio si inserisce, come detto, in un quadro che preoccupa le autorità locali: negli ultimi tempi sono sempre più frequenti i casi di giovanissimi trovati con piccole quantità di droga. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la filiera di approvvigionamento della sostanza sarebbe diversa da quella legata allo spaccio nei boschi del Varesotto. Sarebbero infatti stati individuati possibili collegamenti con fornitori svizzeri.

Un filone che sarà ora oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi coordinati dalla Procura della Repubblica di Varese. Gli investigatori non escludono che la diffusione tra i più giovani sia favorita anche dal contesto economico di un comune di confine dove, grazie alla presenza di numerosi frontalieri, circola mediamente più denaro rispetto ad altri centri della zona.