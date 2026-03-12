A Laveno il Movimento 5 stelle organizza un incontro sul referendum costituzionale

L’appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle ore 16 nella Sala Civica di piazza Italia a Laveno Mombello e si intitola “Giustizia svelata, la legge sarà ancora uguale per tutti?”.

Il Movimento 5 Stelle di Varese organizza un incontro pubblico dedicato ai temi del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. L’appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle ore 16 nella Sala Civica di piazza Italia a Laveno Mombello e si intitola “Giustizia svelata, la legge sarà ancora uguale per tutti?”.

L’iniziativa vuole offrire un momento di approfondimento sui contenuti della riforma e sulle ragioni del No, grazie agli interventi di relatori che affronteranno la questione da diversi punti di vista, tecnico, costituzionale e politico.

Sono previsti gli interventi di Veronica Dini, avvocata presso il Foro di Milano, Elena Sironi, senatrice del Movimento 5 Stelle, Ester De Tomasi, presidente provinciale di Anpi, e Gaetano Pedullà, eurodeputato del Movimento 5 Stelle.

L’incontro sarà moderato da Diego Carmenati, vice rappresentante del M5S Varese con delega alla Zona dei Laghi, e sarà aperto dal saluto di Francesca Bonoldi, rappresentante del M5S Varese.

Nel presentare l’iniziativa, Carmenati ha dichiarato: “Ci avviciniamo a un appuntamento di fondamentale rilevanza per il futuro della nostra Democrazia ed è essenziale che quante più persone, assistendo a eventi come questo a Laveno, prendano piena consapevolezza dei rischi che le modifiche proposte comportino per i propri diritti fondamentali, fin qui custoditi dalla Costituzione”.

Lo stesso Carmenati ha aggiunto: “Stiamo assistendo a una campagna di disinformazione senza precedenti che mente, ad esempio, promettendo l’accelerazione dei tempi dei processi non essendo prevista alcuna semplificazione o digitalizzazione processuale ed ancor meno le necessarie assunzioni di personale giudiziario. Si noti tra l’altro come gli obiettivi annunciati siano di competenza esclusiva del Ministro della Giustizia oppure realizzabili mediante leggi ordinarie, senza ricorrere quindi alla modifica di ben 7 articoli della Carta costituzionale che, invece, scardinando di fatto il principio di indipendenza della magistratura dal potere esecutivo, costituisce un pericoloso precedente per la successiva modifica di altri princìpi fondamentali. Magari dell’articolo 3?”.

Il Movimento 5 Stelle di Varese partecipa inoltre al Comitato provinciale per il No, al quale prendono parte anche Europa Verde e Rifondazione Comunista.

A spiegare le attività promosse sul territorio è Francesca Bonoldi: “L’incontro di sabato è espressione dell’azione che il M5S sta conducendo a livello territoriale a supporto della campagna referendaria attraverso molteplici iniziative, dall’allestimento di info-point al volantinaggio sino all’affissione dei manifesti nelle diverse località di competenza”.

Bonoldi ha inoltre sottolineato come questi momenti di confronto con i cittadini permettano di registrare un crescente interesse ad approfondire il tema e una maggiore consapevolezza dell’importanza dell’esito del voto.