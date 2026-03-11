Referendum sulla giustizia, incontro pubblico a Laveno Mombello

Un confronto pubblico per approfondire i temi del referendum e offrire ai cittadini strumenti per orientarsi nel voto. È l’obiettivo dell’incontro “Sì o No – Cosa votare al referendum”, in programma giovedì 19 marzo alle ore 20.30 nella sala consiliare di Villa Frua a Laveno Mombello.

La serata vedrà la partecipazione di esponenti provenienti da posizioni diverse, con l’intento di proporre un momento di dibattito e di informazione aperto alla cittadinanza.

Tra gli ospiti ci saranno Andrea Pellicini, avvocato del foro di Varese e deputato della Repubblica per Fratelli d’Italia, e Fabio Margarini, avvocato e già presidente della Camera penale di Varese sostenitori del Sì.

A confrontarsi con loro saranno Alessandro Alfieri, senatore della Repubblica per il Partito Democratico, ed Elisabetta Cioffi, avvocato del foro di Varese e membro del comitato civico del No di Varese.

Il dibattito sarà moderato da Arianna Bonazzi. L’iniziativa è promossa con il coinvolgimento del Comune di Laveno Mombello, del Consiglio comunale dei giovani e dell’associazione NoiSe, con l’obiettivo di favorire un confronto pubblico sui contenuti del referendum e stimolare la partecipazione dei cittadini. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.