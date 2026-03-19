A Laveno Mombello un incontro su spazio pubblico, natura e qualità dell’abitare

Laveno Mombello lancia una riflessione profonda sul futuro del territorio, partendo dai bisogni dei cittadini e dalla bellezza del paesaggio lacustre. Sabato 21 marzo, dalle ore 9:00 alle 13:00, la Sala Consiliare di Villa Frua ospiterà il seminario «Rigenerare il territorio post-sprawl», un incontro che mette al centro la qualità dell’abitare, la natura e il recupero degli spazi pubblici. L’iniziativa, voluta dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica Fabio Bardelli e curata dall’architetto Stefano Introini, punta a superare il modello della città dispersa per tornare a una dimensione più umana.

Oltre l’auto per ritrovare la socialità

Il cuore del dibattito riguarda come restituire identità a contesti segnati per decenni da una crescita frammentata e da una forte dipendenza dall’automobile. Se da un lato i mezzi privati hanno garantito mobilità, dall’altro hanno spesso allontanato le persone dai servizi e dai luoghi di incontro. L’obiettivo del Comune è ora quello di “ricucire” i margini del costruito, riducendo la necessità di spostamenti obbligati e trasformando il verde da semplice sfondo ornamentale a parte viva della città.

Gli esperti a confronto: Moretti e Toribio Sosa

Per approfondire questi temi, a Villa Frua interverranno due progettisti di chiara fama. Carlo Moretti si concentrerà sulla “densità selettiva” e sulla forma urbana come strumenti per ricostruire coesione territoriale e accessibilità. Oscar Toribio Sosa proporrà invece una riflessione sul ruolo dell’arte e della natura nella città, cercando di dare nuova profondità all’esperienza quotidiana dell’abitare. «Parlare di rigenerazione – spiegano gli organizzatori – significa interrogarsi sul destino dei nuclei storici e sulla capacità di costruire luoghi in cui la comunità possa tornare a riconoscersi».

Un impegno civile e tecnico

L’evento non è rivolto solo agli addetti ai lavori, ma a tutta la cittadinanza, pur godendo del patrocinio e della certificazione formativa degli Ordini professionali e del Collegio. Il valore dell’iniziativa risiede nella capacità di unire tecnica e cultura, urbanistica e vita vissuta. In un territorio delicato come quello del Lago Maggiore, il confronto di sabato rappresenta un tassello fondamentale per immaginare una Laveno Mombello più vivibile, dove lo spazio pubblico torni a essere il luogo del riconoscimento reciproco.