Al circolo Gagarin a Busto un incontro sulle lotte femministe
Quelle degli anni Settanta, delle grandi battaglie. Uno sgaurdo retrospettivo con Vicky Franzinetti
Al Circolo Gagarin di Busto Arsizio si parla delle lotte femministe: il Quadrifoglio, nell’ambito del secondo ciclo di “Le cicatrici della democrazia – gli anni di piombo”, propone per giovedì 19 marzo alle 21.15 un incontro per parlare delle lotte femministe degli anni Settanta.
Il tema viene approfondito con Vicky Franzinetti: il movimento femminista per la salute delle donne, i consultori autogestiti, la campagna per il divorzio, l’aborto e la contraccezione.
Vicky Franzinetti: interprete, studiosa di genere, ha militato nel movimento studentesco e in Lotta Continua. Co-fondatrice della Casa delle donne di Torino e dell’Associazione per la Salute delle Donne “S.Tosi”, ha preso parte attivamente al movimento femminista di Torino e si è impegnata nell’attività di coordinamento dei consultori di Torino e nel coordinamento europeo per l’aborto.
La serata è organizzata in collaborazione con Laboratorio Lapsus.
Appuntamento al Circolo Gagarin di via Galvani 2 a Busto Arsizio.
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