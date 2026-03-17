Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Al circolo Gagarin a Busto un incontro sulle lotte femministe

Quelle degli anni Settanta, delle grandi battaglie. Uno sgaurdo retrospettivo con Vicky Franzinetti

Generico 16 Mar 2026

Al Circolo Gagarin di Busto Arsizio si parla delle lotte femministe: il Quadrifoglio, nell’ambito del secondo ciclo di “Le cicatrici della democrazia – gli anni di piombo”, propone per giovedì 19 marzo alle 21.15 un incontro per parlare delle lotte femministe degli anni Settanta.

Il tema viene approfondito con Vicky Franzinetti: il movimento femminista per la salute delle donne, i consultori autogestiti, la campagna per il divorzio, l’aborto e la contraccezione.

Vicky Franzinetti: interprete, studiosa di genere, ha militato nel movimento studentesco e in Lotta Continua. Co-fondatrice della Casa delle donne di Torino e dell’Associazione per la Salute delle Donne “S.Tosi”, ha preso parte attivamente al movimento femminista di Torino e si è impegnata nell’attività di coordinamento dei consultori di Torino e nel coordinamento europeo per l’aborto.

La serata è organizzata in collaborazione con Laboratorio Lapsus.
Appuntamento al Circolo Gagarin di via Galvani 2 a Busto Arsizio.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.