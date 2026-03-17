Al circolo Gagarin a Busto un incontro sulle lotte femministe

Al Circolo Gagarin di Busto Arsizio si parla delle lotte femministe: il Quadrifoglio, nell’ambito del secondo ciclo di “Le cicatrici della democrazia – gli anni di piombo”, propone per giovedì 19 marzo alle 21.15 un incontro per parlare delle lotte femministe degli anni Settanta.

Il tema viene approfondito con Vicky Franzinetti: il movimento femminista per la salute delle donne, i consultori autogestiti, la campagna per il divorzio, l’aborto e la contraccezione.

Vicky Franzinetti: interprete, studiosa di genere, ha militato nel movimento studentesco e in Lotta Continua. Co-fondatrice della Casa delle donne di Torino e dell’Associazione per la Salute delle Donne “S.Tosi”, ha preso parte attivamente al movimento femminista di Torino e si è impegnata nell’attività di coordinamento dei consultori di Torino e nel coordinamento europeo per l’aborto.

La serata è organizzata in collaborazione con Laboratorio Lapsus.

Appuntamento al Circolo Gagarin di via Galvani 2 a Busto Arsizio.