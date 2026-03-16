Alla biblioteca di Albizzate un percorso di mindfulness per aiutare i giovani a gestire ansia e stress
Un percorso di sei incontri guidati dalla psicologa Cinzia Bagnaschino per aiutare i giovani a gestire stress, emozioni e relazioni attraverso la pratica della mindfulness
Ad Albizzate parte un percorso di mindfulness dedicato ai giovani per affrontare stress, ansia e difficoltà relazionali. L’iniziativa si inserisce nel progetto ATTIVA+MENTE Albizzate Young Hub e propone sei incontri in biblioteca per promuovere il benessere psicologico e prevenire situazioni di isolamento sociale.
Un ciclo di incontri per il benessere dei giovani
L’iniziativa è proposta dal Comune di Albizzate, insieme alla cooperativa l’Airone, alla cooperativa Henosis e all’associazione MEGA, grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia in collaborazione con Anci Lombardia.
Gli incontri si svolgeranno alla Biblioteca comunale di Albizzate, in piazza IV Novembre, con l’obiettivo di trasformare questo spazio da semplice luogo di studio a una vera e propria “officina del benessere”. Il percorso sarà guidato dalla dottoressa Cinzia Bagnaschino e prevede sei appuntamenti della durata di due ore, sempre alle 17.30.
Cos’è la mindfulness
La mindfulness, o consapevolezza, è una pratica che aiuta a portare l’attenzione al momento presente in modo intenzionale e senza giudizio. Per i giovani può diventare uno strumento utile per affrontare momenti di stress, gestire l’ansia e imparare a rimanere presenti anche nelle situazioni più difficili.
«Praticare mindfulness significa imparare a stare nelle situazioni senza farsi travolgere dalle emozioni o dai pensieri ansiosi sul futuro – spiegano i promotori del progetto – L’obiettivo dell’iniziativa è anche quello di prevenire il disagio giovanile e l’isolamento, come nei casi di ritiro sociale, promuovendo il benessere psicologico come un diritto accessibile a tutti attraverso un servizio pubblico gratuito come la biblioteca».
Il programma degli incontri
Il percorso è suddiviso in tre moduli tematici.
Mindfulness e gestione dello stress
27 marzo – Uscire dal pilota automatico: distinguere tra reagire d’impulso e rispondere in modo consapevole
10 aprile – Calmare la tempesta emotiva: tecniche per affrontare ansia da esame o incertezza lavorativa
Mindfulness e autostima
24 aprile – Lo scrigno delle competenze: riconoscere e valorizzare le proprie risorse
8 maggio – L’auto-compassione e il critico interno: trasformare il dialogo interiore negativo
Mindfulness e comunicazione
22 maggio – Esprimere e ascoltare: sviluppare una comunicazione assertiva
12 giugno – Il kit di sopravvivenza: sintesi del percorso e strumenti per il futuro
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