Alla scuola Don Milani di Moriggia la Festa di Primavera per bambini e famiglie

Un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli e alle famiglie in occasione della Pasqua. Sabato 28 marzo, a partire dalle 14:30, la Scuola primaria Don Luigi Milani di Moriggia (Gallarate) ospita la Festa di primavera promossa dall’Associazione Genitori.

In programma tante attività pensate per coinvolgere bambini e genitori nella festa. Tra i momenti più attesi c’è la caccia alle uova, affiancata da giochi e laboratori creativi negli spazi della scuola.

Non mancheranno momenti di intrattenimento con il coro dei bambini, insieme a proposte dedicate al divertimento dei più piccoli come il trucca bimbi e una lotteria a premi.

Durante il pomeriggio sarà presente un banco con la vendita di piantine e torte. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla Scuola Primaria, contribuendo a sostenere le attività scolastiche.

Per tutta la durata dell’evento saranno disponibili bevande, caffè, popcorn e zucchero filato, per rendere ancora più piacevole il pomeriggio di famiglie e visitatori.