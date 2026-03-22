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Gallarate/Malpensa

Alla scuola Don Milani di Moriggia la Festa di Primavera per bambini e famiglie

Sabato 28 marzo un pomeriggio di giochi, laboratori e attività per bambini alla scuola primaria. In programma anche caccia alle uova, coro e una lotteria a sostegno della scuola

uova di pasqua

Un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli e alle famiglie in occasione della Pasqua. Sabato 28 marzo, a partire dalle 14:30, la Scuola primaria Don Luigi Milani di Moriggia (Gallarate) ospita la Festa di primavera promossa dall’Associazione Genitori.

In programma tante attività pensate per coinvolgere bambini e genitori nella festa. Tra i momenti più attesi c’è la caccia alle uova, affiancata da giochi e laboratori creativi negli spazi della scuola.

Non mancheranno momenti di intrattenimento con il coro dei bambini, insieme a proposte dedicate al divertimento dei più piccoli come il trucca bimbi e una lotteria a premi.

Durante il pomeriggio sarà presente un banco con la vendita di piantine e torte. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla Scuola Primaria, contribuendo a sostenere le attività scolastiche.

Per tutta la durata dell’evento saranno disponibili bevande, caffè, popcorn e zucchero filato, per rendere ancora più piacevole il pomeriggio di famiglie e visitatori.

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Pubblicato il 22 Marzo 2026
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