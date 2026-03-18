Dalla collaborazione tra il brand varesino ALLOVEYOU e il magazine WHITE SPOSA nasce un gioiello personalizzabile dedicato al mondo wedding: un oggetto artigianale capace di custodire ricordi, emozioni e legami familiari.

Galleria fotografica Alloveyou e White Sposa: nasce il gioiello bridal che racconta le storie di famiglia 4 di 12

Nel mondo del bridal contemporaneo ogni dettaglio diventa simbolo. Non solo l’abito, ma anche i gioielli raccontano storie, identità ed emozioni.

È da questa visione che nasce la collaborazione tra il brand varesino Alloveyou e il magazine di riferimento nel mondo wedding e cerimonie White Sposa, che, insieme, danno vita a un progetto speciale dedicato alle spose e a chi desidera custodire un ricordo significativo.

Un gioiello che custodisce una storia

Protagonista della collaborazione è un gioiello bridal personalizzabile, ideato dalla designer Sara Giovanna Carletti, fondatrice del brand Alloveyou Jewels.

Realizzato con le caratteristiche resine artistiche del brand, ogni gioiello può racchiudere immagini, simboli e frammenti di memoria, trasformandosi in un oggetto unico.

Non si tratta di un semplice accessorio, ma di un piccolo racconto da indossare, pensato per accompagnare momenti importanti come il matrimonio e diventare un ricordo nel tempo.

Il gioiello sarà disponibile nel nuovo shop online di White Sposa, dedicato a prodotti esclusivi per il mondo wedding, design e artigianato creativo.

Design, artigianalità e identità

Le creazioni Alloveyou nascono a Varese e si distinguono per un approccio che unisce design contemporaneo, artigianalità e storytelling visivo.

Alla base c’è l’utilizzo dell’alluminio come “foglio creativo”, su cui vengono trasferite immagini e simboli, poi lavorati manualmente fino alla realizzazione delle resine artistiche, attraverso un processo che richiede fino a tre giorni di lavorazione.

Accanto a questo, il brand utilizza materiali come argento 925 placcato oro, pietre naturali, perle e cristalli, dando vita a gioielli fortemente identitari.

«Ho sempre sentito di avere tante cose da dire; con Alloveyou posso dirle tutte», racconta la designer Sara Giovanna Carletti.

Non a caso uno dei claim del brand è: “Non siamo fatti tutti uguali”, una frase che esprime sia la filosofia artigianale sia una visione

contemporanea e inclusiva.

“Something Blue”: la collana simbolo

Tra le creazioni nate per questa collaborazione, spicca “Something Blue”, collana ispirata alla tradizione anglosassone che invita la sposa a indossare qualcosa di blu nel giorno del matrimonio.

Il gioiello è composto da:

resine artistiche realizzate a mano

argento 925

perle naturali

Ogni pezzo è unico e pensato per raccontare una storia familiare, fatta di memoria, emozioni e gesti d’amore che attraversano le generazioni. Ed è personalizzabile su richiesta.

Un gioiello da personalizzare

Il progetto prevede la possibilità di realizzare gioielli completamente personalizzati, utilizzando immagini e simboli personali.

In questo modo il gioiello diventa un oggetto ancora più intimo, capace di trasformare un ricordo in qualcosa di tangibile e duraturo.

Ogni creazione nasce lentamente, con una cura quasi rituale, dove anche le piccole imperfezioni diventano segni distintivi dell’artigianalità.

Un nuovo modo di vivere il gioiello

La collaborazione tra Alloveyou e White Sposa introduce nel mondo wedding un modo diverso di interpretare il gioiello: non solo ornamento, ma custode di memoria, emozione e identità.

Un oggetto capace di raccontare una storia e di accompagnare chi lo indossa nel tempo, adatto a divenire regalo perfetto per il matrimonio ma anche per altre cerimonie, compleanni e occasioni speciali.

Un invito, ancora una volta, ad avere cura: di sé, degli altri e delle relazioni, nello spirito che da sempre accompagna Alloveyou, “Trattare con cura, portare con gioia”.