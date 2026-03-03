Bellucci fa tappa a Indian Wells: al primo turno sfida a Diallo
Nel primo torneo dei "Sunshine Double" il mancino varesotto esordirà con il canadese, numero 38 al mondo che però nel 2026 ha raccolto poco. Alcaraz e Sinner prime due teste di serie
Reduce da un buon percorso ad Acapulco, dove ha raggiunto i quarti di finale (il torneo è poi andato a Flavio Cobolli che per la prima volta è entrato nella top15 mondiale), Mattia Bellucci resta in America ma sale negli Stati Uniti per affrontare uno dei tabelloni di più alto livello nel panorama mondiale: Indian Wells.
Sul cemento californiano va in scena il primo dei due tornei del cosiddetto “Sunshine Double” che sarà poi seguito da Miami: si tratta di un Master 1000 che fa gola a tutti e che vede iscritti tutti i grandi nomi del tennis mondiale a partire da Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Novak Djokovic che sono – nell’ordine – le prime tre teste di serie.
Il sorteggio non è stato particolarmente benevolo con il mancino di Castellanza che arriva a Indian Wells con il numero 94 del ranking, ritoccato all’insù con Acapulco dopo che Mattia ha perso i punti della semifinale di Rotterdam 2025. Di fronte a lui ci sarà il canadese Gabriel Diallo, alterno ma talentuoso 24enne di Montreal che è iscritto al torneo forte della 38a posizione mondiale.
Pronostico quindi chiuso? No, perché Diallo in questo inizio di 2026 ha faticato parecchio e raccolto diverse delusioni: proverà il riscatto, ma Bellucci sa di poter portare il suo attacco, anche perché ha appena superato un top 15 mondiale come Davidovich Fokina. Chi passerà il turno troverà poi Andy Rublev, testa di serie (17) e come tale esentata dal turno di apertura.
INDIAN WELLS – GLI ITALIANI
Jannik Sinner (2) vs J.Duckworth (Aus)/qualificato
Lorenzo Musetti (5) vs Fucsovics (Ung)/qualificato
Flavio Cobolli (15) vs D.Altmaier (Ger)/M.Kecmanovic (Ser)
Luciano Darderi (20) vs qualificato/qualificato
Matteo Berrettini vs A. Mannarino
Matteo Arnaldi vs qualificato
Mattia Bellucci vs G. Diallo (Can)
