Besozzo mette al centro la gentilezza: al Teatro Duse una serata di confronto tra comunità e volontariato

L’amministrazione comunale di Besozzo organizza una serata che si terrà venerdì 20 marzo ad ore 20.45 presso il Teatro Duse dal titolo Alleniamo la gentilezza…con un grazie, serata che rientra nell’articolato progetto “Gentilezza in azione”. Progetto approvato con delibera di giunta nel mese di aprile 2025 e patrocinato sia dalla Provincia di Varese sia dalla Regione Lombardia, una iniziativa di comunità, un percorso partecipato in cui, con eventi, tavoli di condivisione e manifestazioni, la gentilezza si incontra con le diverse realtà della comunità besozzese.

La serata rappresenta un’occasione importante per portare al salotto della gentilezza le realtà e associazioni impegnate nel sostegno sociale ed in particolare, nella prima parte, per creare un confronto tra le rappresentanze degli anziani con la Fondazione G. e G. Ronzoni, il centro divers’età, dei più piccoli e della disabilità con la Fondazione Piatti, un’opportunità di condivisione di esperienze, metodi e iniziative per come vivere la gentilezza nella quotidianità e per come sia necessaria l’ interconnessione tra tutte le realtà del paese.

“Con la gentilezza si ottiene tutto – interviene il presidente del centro divers’età Tiziano Genovesi– mai come in questo periodo è la frase più appropriata. Viviamo in un mondo dove alcuni uomini potenti se la sono scordata, quindi, ben vengano serate come queste, di confronto tra generazioni. Cerchiamo di formarli da piccoli, uomini e donne, affinché siano loro a ridare la giusta interpretazione alla parola gentilezza. Noi, come centro divers’età, l’abbiamo posta come principio all’interno del nostro spazio quotidiano grazie alle nostre volontarie, alle collaboratrici che con tanta gentilezza e pazienza si occupano dei nostri soci e grazie anche ai volontari e collaboratori sempre disponibili per il buon funzionamento del centro”.

Seguirà nella seconda parte della serata un cambio degli interlocutori del salotto portando l’attenzione sulle realtà impegnate nella solidarietà. Caritas, Anteas Varese Odv, Centro Aiuto per la Vita abc mondo odv e l’associazione Cuorieroi per bambini eroi interverranno per parlare della loro importante realtà gentile e cogliere spunti di coesione sociale.

“Cuorieroi – commenta Antonino Galici- è un’associazione di volontari di ogni età che mascherandosi da supereroi principesse e personaggi dei cartoni animati donano il loro tempo per la felicità dei bambini malati, frequentano pediatrie, oncologie, case famiglia o case di riposo per regalare momenti di svago e allegria per grandi e Piccini”.

“ Accanto al servizio di trasporto sociale, – sottolinea il Presidente, Bruno Carioni – Anteas è attiva a Besozzo anche nella preparazione e distribuzione di pacchi alimentari svolta in spazi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, a testimonianza di una collaborazione radicata sul territorio.. La partecipazione a momenti di confronto come questo è fondamentale per promuovere una cultura della solidarietà e dell’attenzione verso gli altri, valori che guidano quotidianamente il nostro impegno. Il 2026 rappresenta inoltre un anno significativo . Anteas celebra i suoi trent’anni di fondazione, un traguardo importante che sarà ricordato anche a Besozzo con una serie di iniziative “.

L’incontro verrà moderato dal giornalista Alessandro Guglielmi di Varese News ed accompagnato da momenti di gentilezza musicale a cura della scuola civica di musica di Besozzo.

La serata rappresenta occasione per un grazie sportivo anche al gruppo besozzese Danza 360 per una grande vittoria sportiva delle ragazze atlete che hanno raggiunto il terzo e primo posto al Mondiale di Aerea World Cup di Bologna. “È con grandissimo piacere che Danza 360 parteciperà a questo evento organizzato dal Comune di Besozzo – interviene Laura Quagliardi – e si unirà alla comunità per ringraziare le proprie atlete e coach per aver raggiunto un importante traguardo. Giovani impegnati, motivati, appassionati e sani sono i pilastri su cui dobbiamo fondare il nostro futuro e ringraziarli è un grande atto di gentilezza ”.

“Un ringraziamento andrà altresì ad Aika coppe, con Guido, Rosanna ed Erika per il servizio svolto con competenza e passione in tutti questi anni. Una esperienza di oltre 30 anni ha supportato con coppe, targhe e medaglie ogni sportivo ed ogni associazione del territorio”.

Nel foyer del teatro i fotografi, Angela Garro, Giorgio Cassinari, Marta Colombo e il gruppo “amici della fotografia”, che hanno partecipato al progetto “gentilezza in azione” , presenteranno la mostra dal titolo “ la gentilezza in uno scatto”. “ Un’occasione di gratitudine per aver immortalato con tanta cura e passione i momenti più significativi dei nostri eventi – commenta Francesca Pianese, assessore allo sport e benessere-, permettendo a tutti di rivivere e custodire questi momenti speciali. Le fotografie gentili scelte dalla figlia Martina saranno occasione per ricordare con affetto anche Giancarlo Tiranti, che ci ha seguito nel percorso di gentilezza”.

A chiusura un momento conviviale. Durata della serata 90 minuti circa. Ingresso libero gratuito fino ad esaurimento posti.