Carmine Pirrella (Gavirate) è il dirigente dell’anno per l’atletica lombarda

L’Atletica Gavirate aggiunge un altro alloro alla propria bacheca. La FIDAL Lombardia, ovvero il comitato regionale della federazione, ha infatti insignito il presidente del club rossoblu, Carmine Pirrella, del premio di “dirigente dell’anno”. Un riconoscimento riferito al 2025 che rende giustamente orgoglioso il diretto interessato.

«Questo è un risultato per me importantissimo – spiega Pirrella – una gratificazione e un premio per i 35 anni del mio movimento, un premio avuto grazie a grandi ragazzi capaci di fare cose straordinarie per una società relativamente piccola e senza sponsor. Un premio ai miei allenatori, un premio enorme ai collaboratori sempre capaci di vedere e costruire per tutto noi. Io lo ricevo ma il premio è di tutti» conferma, condividendo l’alloro con tutto il movimento nato e cresciuto sulla pista del campo sportivo “Anessi”.

Significativo anche ciò che la Fidal ha scritto sul trofeo, consegnato a Pirrella dal presidente regionale Luca Barzaghi e dal consigliere nazionale Maurizio Affò: «Per la passione, la visione e la dedizione con cui ha saputo far crescere l’Atletica Gavirate portandola ai vertici dell’atletica giovanile lombarda e nazionale».

Il presidente, che “governa” una società con quasi 400 tesserati e con diverse squadre giovanili in grado di esprimersi ai più alti livelli nazionali, non dimentica anche la collaborazione con la città di Gavirate e con il mondo dell’atletica locale con la quale i rossoblu hanno tessuto diverse sinergie. «Un grazie anche alle amministrazioni comunali che ci hanno fatto migliorare, e grazie anche alle società che collaborano con me, e credono in un movimento sempre in crescendo».